وزير الخارجية يبحث مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية بين البلدين

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أعلنت سفارة العراق في مصر أن فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي سيبحث مع السيد سامح شكري وزير الخارجية والمسئولين المصريين تطورات الأوضاع العربية والعلاقات والتنسيق لعقد اللجنة المصرية العراقية المشتركة في بغداد قريبا.



وذكر بيان أصدرته السفارة بالقاهرة أن وزير الخارجية سوف يشارك في الاجتماع الثلاثي الذي يضم وزير الخارجية سامح شكري، وأيمن الصفديّ وزير الخارجية الأردني بعد غد الثلاثاء؛ لاستكمال الاتفاقيّات التي وقّعها قادة الدول الثلاث في اجتماعهم الأخير في العاصمة الأردنيّة عمّان في أغسطس الماضي.

وأشار البيان إلى أن الوزير العراقي سيلتقي مع الأمين العامّ للجامعة الدول العربيّة أحمد أبوالغيط لمناقشة آخر المُستجدّات على الساحة العربيّة.