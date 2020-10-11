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وزير الخارجية الأرمينى يبحث مع رؤساء مجموعة مينسك الأوضاع فى كاراباخ

الأحد، 11 أكتوبر 2020 07:21 م
وزير الخارجية الأرمينى يبحث مع رؤساء مجموعة مينسك الأوضاع فى كاراباخ وزير الخارجية الأرمينى زهراب مناتساكانيان
كتب أحمد عرفة

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يلتقى وزير الخارجية الأرمينى زهراب مناتساكانيان، رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتباحث حول إقليم كاراباخ، والذى يشهد اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت المتحدثة باسم وزير الخارجية الأرمينية، آنا نجداليان، إن وزير الخارجية الأرمينى سيلتقى يوم 12 أكتوبر فى إطار زيارته الرسمية إلى موسكو، رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

 

ويصل وزير الخارجية الأرميني زهراب مناتساكانيان إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف حول الوضع في منطقة كاراباخ.

 

وقال السفير الأرميني لدى روسيا فاردان توجانيان في تصريح صحفي لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد: "إن وزير الخارجية الأرميني سيصل اليوم موسكو وسيُجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف غدا الاثنين ".

 


أرمينيا

مجموعه مينسك

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