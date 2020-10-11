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وزيرة التجارة: تطرقنا باجتماع رئيس الوزراء لإمكانية فتح أسواق أفريقيا لتصدير الدواء

الأحد، 11 أكتوبر 2020 08:31 م
وزيرة التجارة: تطرقنا باجتماع رئيس الوزراء لإمكانية فتح أسواق أفريقيا لتصدير الدواء نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة
كتب محمد عبد المجيد

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قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أنها دائما ما تكون حريصة على أن يكون هناك تنسيقات مع جميع الوزارات فى أي ملف يكون مشترك فيما بينهم، وخاصة إذا كان ذلك الملف يخص المواطن المصرى، مؤكدة على ان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد على توفير الدواء فى أحيان كثيرة يكون أهم من توفير الغذاء، مؤكدة على أنه خلال اجتماع رئيس الوزراء الذى انتهى منذ قليل، تم وضع شروط وضوابط حتى يتم ضمان عدم حدوث أي نقص فى الأدوية، كذلك تطرقنا لإمكانية فتح الأسواق الأفريقية لتصدير الدواء من المنتجات المصرية. 
 
وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج حضرة المواطن، والذى يقدمه الإعلامى سيد على، على فضائية الحدث اليوم، على أن مصر لا يوجد بها أي مشكلات تواجه صناعة الدواء، أو عدم تواجده بالأسواق، مؤكدة على أن المنتج المحلى من الدواء المصرى متميز للغاية ويكفى السوق، مشيرة إلى أن مصر تمتلك من الكوادر الطبية دكاترة و صيادلة على أعلى مستوى.   
 
وأضافت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن هناك مقترحا يتم إعداده حاليا لتقديمه لمجلس الوزراء، لعمل إعفاء فى بعض الأنشطة فى صناعات معينة من الضريبة من الضريبة العقارية كنوع من تحفيز الصناعة. 
 

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