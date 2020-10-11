نصائح للتغلب على الاجهاد المستمر أثناء الحمل

كتبت نهير عبد النبى

شهورالحمل من أصعب المراحل التى تمر بها السيدات ويتعرضن من خلالها للتعب والارهاق، حيث تبدأ هرمونات الحمل بالتأثيرعلى جسمك ومزاجك وعملية الأيض والدماغ والمظهرالجسدي ونمط النوم.

وحسب ما ذكره موقع healthline بالإضافة إلى التغيرات الهرمونية ، تؤدي التغيرات الجسدية والعاطفية أيضًا إلى خفض مستويات الطاقة لديك وتجعلك تشعرين بالإرهاق، بعض هذه التغييرات تشمل"زيادة مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون، خفض ضغط الدم وسكر الدم، زيادة تدفق الدم، النوم المتقطع، مشاكل الهضم، غثيان صباحي، التوتر والقلق،كثرة التبول، حرقة في المعدة، آلام الظهر والورك والحوض".

عندما يتغير جسمك ، اجعلي النوم أولوية واتبعى هذه النصائح لمكافحة إجهاد الحمل:

1:حافظ على غرفة نومك مظلمة ونظيفة وباردة

حتى يصل جسمك إلى نوم عميق ، قم بتغطية أي نوافذ بستائر معتمة، قم بإيقاف تشغيل أي ساعات رقمية وفصل المصابيح الليلية التي تضيء توهجًا (قم بتغطية الشاشة بشريط كهربائي إذا كنت لا ترغب في إيقاف تشغيل الجهاز تمامًا).

2:خذ قيلولة

القيلولة منتظمة أثناء الحمل قد تقلل من خطر انخفاض وزن طفلك عند الولادة.

يمكن أن تعوض القيلولة أيضًا عن أي نوم تم فقده في الليل ، بسبب الرحلات المتكررة إلى الحمام ، وآلام الجسم ، وأي تهيج آخر للحمل تجنب القيلولة في وقت متأخر بعد الظهر وفي وقت مبكر من المساء.

3:تناول وجبات صحية وحافظ على رطوبتك

في البداية ، يمكن للحمل أيضًا أن يخفض ضغط الدم وسكر الدم، مما قد يجعلك تشعرين بالتعب لكن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بسكري الحمل.

4:حافظ على توازن مستويات السكر في الدم والطاقة عن طريق تناول الطعام بشكل متكرر، مثل ست وجبات صغيرة في اليوم، تساعد الوجبات المتكررة الغنية بالعناصر الغذائية والبروتينات على مكافحة التعب.

5:لتجنب تقلصات الساق الليلية ، حافظ على رطوبتك بشرب كمية كافية من الماء والسوائل طوال اليوم.

6:تجنب الكافيين بعد وقت الغداء

فيما يتعلق بالمنشطات ، قد يبقيك الكافيين مستيقظًا لوقت طويل في الليل أو يتسبب في استيقاظك بشكل متكرر يمكن أن يحافظ أيضًا على نشاط طفلك ، ويركل ويتدحرج داخل بطنك أثناء محاولتك النوم.

7:ارتدِ ملابس ناعمة غير مقيدة واجلس على كرسي مريح مع كتاب جيد واقرأ قليلاً. أشعل شمعة لافندر. قم بتشغيل موسيقى الآلات المهدئة. تناول كوبًا من شاي البابونج الدافئ.

8:ممارسه الرياضة

تفرض متطلبات الحمل والوزن المكتسب ضغطًا هائلاً على جسمك،بالإضافة إلى النوم أكثر راحة، والكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد تنص على الفوائد التالية من التمرين خلال فترة الحمل :

انخفاض آلام الظهر

يخفف الإمساك

انخفاض خطر الإصابة بسكري الحمل وتسمم الحمل والولادة القيصرية

زيادة الوزن بشكل صحي أثناء الحمل

تحسين اللياقة العامة بشكل عام

تقوية القلب والأوعية الدموية

تحسين القدرة على إنقاص وزن الطفل بعد ولادة طفلك