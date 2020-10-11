اليوم السابع
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مقتل رجل بالرصاص خلال تجمعات متناحرة ليساريين ويمينيين فى دنفر الأمريكية

الأحد، 11 أكتوبر 2020 07:09 ص
مقتل رجل بالرصاص خلال تجمعات متناحرة ليساريين ويمينيين فى دنفر الأمريكية عناصر من الشرطة الامريكية
دنفر (رويترز)

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لقى رجل حتفه رميا بالرصاص، خلال احتجاجات متعارضة من قبل جماعات يسارية ويمينية فى وسط مدينة دنفر الأمريكية، واعتقلت الشرطة مشتبها به قالت إنه يعمل حارس أمن خاص.

 

وقالت قناة كي.يو.إس.إيه التلفزيونية التابعة لشبكة(إن.بي.سى نيوز) على موقعها الإلكترونى إن الرجل الذى اعتقل بسبب إطلاق النار كان حارس أمن تعاقدت معه القناة لحماية طاقمها.

 

وقالت القناة " اعتادت قناة كي.يو.إس.إيه منذ أشهر على الاستعانة بالأمن الخاص لمرافقة الموظفين فى الاحتجاجات".

 

ووقع إطلاق النار فى فناء بمتحف دنفر للفنون خلال احتجاجات متعارضة لجماعات يسارية ويمينية .

 

ولم يؤكد جو مونتويا رئيس التحقيقات بشرطة دنفر ما إذا كان المشتبه به يعمل فى المحطة. ولم تحدد السلطات الضحية ولا مطلق النار المشتبه به.

 

وقال مونتويا إن الشرطة حافظت على الفصل بين المجموعتين ولم تحدث اعتقالات أخرى خلال المسيرتين المتناحرتين.

 


مقتل رجل بالرصاص

يمينيين

دنفر الأمريكية

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