مصطفى مدبولى: كل مولود يكلف الدولة 13100 جنيه سنويا حتى يبلغ 20 عاما

كتب محمد عبد العظيم

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تحتاج حاليا أن تعيش 18% من المساحة الكلية، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت مضاعفة رقعة المساحة لتصل إلى 7 %، من خلال جهد كبير بطريقة غير مسبوقة، ووفق محددات مثل الموارد المائية والتى تساهم فى عملية التوسع الأفقى فى أى دولة.

وأضاف مدبولى خلال كلمته فى الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر على مدار 120 عاما شهدت اختلال التوازن بين الموارد والاستخدامات وبالتحديد منذ عام 1950، حيث كانت الموارد فى مصر خلال العام الحالى 2020 تريليون و300 مليار، والاستخدامات تريليون و750 مليار، بخلاف المنح والقروض وسداد الفوائد الخاصة بالقروض، مشددا على أن الزيادة السكانية تأتى فى إطار الأعباء المتسارعة على الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية والدعم المقدم إلى المواطنين.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن متوسط الدعم لكل مواطن كان فى عام 2000 يصل إلى 200 جنيه والآن وصل إلى 3200 جنيه لكل فرد، ومتوسط نصيب الفرد من الإنفاق العام 1700، وفى عام 2020 وصل إلى 22700 جنيه، والدولة تبذل مجهود غير عادى من أجل مواجهة حجم النمو الهائل، ومازال الطريق طويلا، وتضاعف الإنفاق على الصحة 11.3 ضعف، وتضاعف الإنفاق على التعليم سواء ما قبل الجامعى أو الجامعى 8 أضعاف.

وأوضح رئيس الدولة أن الدولة تنفق على كل فرد 13100 جنيه سنويا حتى يصل إلى 20 عاما، بداية من مولده وتشمل الخدمات التعليمية والرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة، والرعاية الشبابية، حيث أن الدولة استثمرت 585 مليار جنيه على كل الخدمات لفئة عمرية بداية من المولد حتى عام 2020.