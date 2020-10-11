مستشار الرئيس للشئون الصحية: الاستعداد المبكر ساهم فى تجاوز أزمة كورونا.. صور

كرمت جامعة عين شمس، أطباء قسم الصدر من نواب ومدرسين و مدرسين مساعدين، تقديراً لجهودهم فى علاج مصابى فيروسcovid -1، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، وبحضور كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وفى كلمته، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن الدولة بذلت جهوداً غير مسبوقة لمواجهة هذا الوباء العالمي، لافتاً أن المستشفيات الجامعية قامت بدور بطولى يفخر به كل مصرى، وربط أحداث الحاضر وحروب العالم فى مكافحة فيروس كورونا بأحداث حرب أكتوبر 1973، مؤكداً أن جيش مصر الأبيض قدم تضحيات كبيرة على مدار التاريخ للقيام بواجبه الوطنى والإنساني.

وأضاف مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن الاستعداد المبكر والدراسة الجيدة وتوافر المعلومات، بالإضافة إلى تخصيص الدولة مبلغ 100 مليار جنيه تم إضافتها لخزينة القطاع الطبى وهو حدث غير مسبوق فى أى دولة بالعالم، كل ذلك كان له أعظم الأثر فى تجاوز الأزمة والسيطرة على الوضع الصحى داخل مصر مقارنة بالعديد من دول العالم.

وأوضح الدكتور عوض تاج الدين، أن جامعة عين شمس أول من أنشئت قسم رعاية صدر مركزة فى مصر، و لازال التجديد ومواكبة العصر متواصلة لملاحقة التزايد فى أعداد المرضى بفضل تطوير البنية التحتية و توفير الرعاية الصحية عالية الجودة، مشيدًا بدور شهداء الجيش الأبيض، مؤكداً ضرورة استمرار توخى الحذر لاستمرار القدرة على السيطرة على الأوضاع.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف عمر بجهود كل أطباء قسم الصدر وكذلك تعاون كافة الأقسام الأخرى بالمستشفيات الجامعية لجهودهم فى علاج مرضى فيروس كوفيد 19، وتحملهم للظروف الصحية العالمية الطارئة .

ضمت الاحتفالية توزيع شهادات التقدير وكذلك تكريم الدكتور محمد عوض تاج الدين والدكتور أشرف عمر، فى حضور عدد من الأطباء والعاملين بالمستشفيات الجامعية.