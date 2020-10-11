مساعدات نقدية وعينيه لـ 250 أسرة فى القافلة الاجتماعية بمشلة بالغربية

الغربية – فريق المحافظات

افتتح محافظ الغربية ، فعاليات القافلة الخامسة عشر والتى نظمتها مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية ، بقرية مشله التابعة لمركز كفر الزيات ، والتى تأتى ضمن الـ 40 قافلة التى أعلنت عنها المحافظة ، احتفالاً بالعيد القومى للمحافظة ، بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات وأمانى النادرى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية.

بدأت القافلة بعزف السلام الوطنى والقرآن الكريم ، تلاها كلمة لمحافظ الغربية، الذى عبر فيها عن شكره وامتنانه لأهالى قرية مشله لحضورهم اليوم ، مؤكداً أن تلك القوافل هى حق لهم وواجب على الجميع ، موجهاً الشكر لكل أم ساهمت فى تربية أولادها .

ثم قام المحافظ بتسليم المساعدات النقدية لـ 100 أسرة بإجمالى 30 ألف جنيه، ومساعدات عينية لـ 150 أسرة ، كما تم تسليم جهاز عرائس لعدد 9 أيتام وأسرة شهيد من شهداء الواجب الوطنى ، واستمع المحافظ فى نهاية القافلة إلى شكاوى المواطنين ووعد بتنفيذها على الفور .

ومن جانبها أكدت أمانى النادرى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية ، أن توزيع هذه المساعدات يتم من خلال قاعدة بيانات الأسر المستحقة الموجودة بالمديرية وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية ، وذلك من أجل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأسر المستحقة.

كما افتتح المحافظ أحد العمارات الإدارية بمدينة كفر الزيات والتى تتكون من 8 وحدات و4 محلات وتقع على مساحة 440 متر بإجمالى تكلفة مليون وستمائة ألف جنيه وذلك من أجل زيادة إيرادات المحافظة والمساهمة فى توفير سكن إدارى مميز.

محافظ الغربية ووكيل وزارة التضامن

محافظ الغربية يسلم المساعدات النقدية

الحضور