اليوم السابع
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خالد صلاح
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مساعدات نقدية وعينيه لـ 250 أسرة فى القافلة الاجتماعية بمشلة بالغربية

الأحد، 11 أكتوبر 2020 03:30 م
مساعدات نقدية وعينيه لـ 250 أسرة فى القافلة الاجتماعية بمشلة بالغربية محافظ الغربية يسلم المساعدات لاحد أسر قرية المشله
الغربية – فريق المحافظات

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افتتح محافظ الغربية ، فعاليات القافلة الخامسة عشر والتى نظمتها مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية ، بقرية مشله التابعة لمركز كفر الزيات ، والتى تأتى ضمن الـ 40 قافلة التى أعلنت عنها المحافظة ، احتفالاً بالعيد القومى للمحافظة ، بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات وأمانى النادرى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية.

بدأت القافلة بعزف السلام الوطنى والقرآن الكريم ، تلاها كلمة لمحافظ الغربية، الذى عبر فيها عن شكره وامتنانه لأهالى قرية مشله لحضورهم اليوم ، مؤكداً أن تلك القوافل هى حق لهم وواجب على الجميع ، موجهاً الشكر لكل أم ساهمت فى تربية أولادها .

ثم قام المحافظ بتسليم المساعدات النقدية لـ 100 أسرة بإجمالى 30 ألف جنيه، ومساعدات عينية لـ 150 أسرة ، كما تم تسليم جهاز عرائس لعدد 9 أيتام وأسرة شهيد من شهداء الواجب الوطنى ، واستمع المحافظ فى نهاية القافلة إلى شكاوى المواطنين ووعد بتنفيذها على الفور .

ومن جانبها أكدت أمانى النادرى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية ، أن توزيع هذه المساعدات يتم من خلال قاعدة بيانات الأسر المستحقة الموجودة بالمديرية وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية ، وذلك من أجل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأسر المستحقة.

كما افتتح المحافظ أحد العمارات الإدارية بمدينة كفر الزيات والتى تتكون من 8 وحدات و4 محلات وتقع على مساحة 440 متر بإجمالى تكلفة مليون وستمائة ألف جنيه وذلك من أجل زيادة إيرادات المحافظة والمساهمة فى توفير سكن إدارى مميز.

 

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محافظ الغربية ووكيل وزارة التضامن 

 

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محافظ الغربية يسلم المساعدات النقدية

 

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الحضور 

 


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