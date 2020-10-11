مراهقة أمريكية تكسر رقمين قياسيين لأطول ساقين فى العالم

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى أن إن" الأمريكية أن مراهقة من ولاية تكساس تدعى مارسى كورين، قد حطمت رقمين قياسيين بموسوعة جينيس الأول باعتبارها الأنثى صاحبة أطول ساقين، والثانى باعتبارها المراهقة صاحبة أطول ساقين.

وتمثل ساقى ماسى حوالى 60% من إجمالى طولها. ويبلق طول ساقها اليسرى أكثر من 53 بوصة، فى حين أن ساقها اليمنى أقصر قليلا وطولها 52.874 بوصة.

وفى فيديو نشرته مجموعة جينيس للأرقام القياسية على قناتها على يوتيوب، تحدثت والدة كورين عن إدراكها أن ابنتها أطول من نظرائها فى مرحلة مبكرة. وقالت أنه تعتقد أن هناك جين ما يمنحها هذا الطول. ويبلق طول ماسى 6 أقدام و10 بوصات، بينما يبلغ طول والدها 6 أقدام و6 بوصات، وشقيقها 6 أقدام و4 بوصات، وتعد والدتها الأقصر بطول 5 أقدام و7 بوصات.

وقالت كورين إنها قبل حوالى عام، توقفت عن الاهتمام عما يعتقده الناس بشأنها، وبمجرد أن توقفت عن الاهتمام لم تعد تتأثر بأى شيء.

وتستخدم كورين السوشيال ميديا الآن لإلهام الآخرين لاحتضان طولهم. ولديها حوالى 1.7 مليون متابع على تيك توك و50 آلاف على انستجرام، وتقوم بنشر منشورات عن الثقة وصورة الجسد. وتحقق فيديوهاتها على تيك توك ملايين المشاهدات للفيديو الواحد.

وقالت كورين إنها تأمل أن النساء الطويلات ترين طولهن كمنحة، وألا تشعرن بالخزى لأنهن طويلات.