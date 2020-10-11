مادورو: الجيش الكولومبى يدرب ألف مرتزق لتخريب الانتخابات البرلمانية فى فنزويلا

أ.ش.أ

أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن الجيش الكولومبى يدرب أكثر من ألف مرتزق من أجل إعدادهم للتسلل إلى بلاده و«تخريب المناخ السياسى والانتخابي».

وقال مادورو فى خطاب نقل عبر الإنترنت ضمن فعاليات المهرجان الأممى للشعوب المقاومة 2020 «فى هذا الوقت الذى أتحدث إليكم فيه، يجرى إعداد أكثر من ألف مرتزق فى كولومبيا تحت تدريب الجيش الوطنى الكولومبى وهياكل المخابرات الكولومبية».

وبحسب قوله، يتم تنفيذ هذه التدريبات «بمعرفة وحماية ودعم» الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، الذى اتهمه بأنه جزء من «هذا المخطط لتدريب المرتزقة والإرهابيين الذين ينوون التسلل إلى فنزويلا».

والهدف النهائى حسب قوله «تخريب المناخ السياسى والانتخابي» فى ظل قرب الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها فى السادس من ديسمبر المقبل والتى لن تحظى بمشاركة غالبية قوى المعارضة باعتبارها «مزورة».

وأشار مادورو إلى أنه فى مايو الماضى كانت هناك بالفعل محاولة تدخل عسكرى فاشلة فى فنزويلا، قتل فيها ما لا يقل عن ثمانية أشخاص واعتقل 66 آخرون، بينهم أمريكيان اثنان.