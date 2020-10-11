كيف يمكن إنقاذ 100 مليون وظيفة سياحية فى العالم؟

كتبت آمال رسلان

قدم مجلس السفر والسياحة العالمى WTTC خطة لاستعادة 100 مليون وظيفة سياحية خلال الاجتماع الاخير لوزراء السياحة في مجموعة العشرين و45 من الرؤساء التنفيذيين للشركات في القطاع.

وتشمل الخطة المقترحة 12 نقطة للقطاع الخاص و12 للقطاع العام، مع التركيز على ضمان التنسيق الدولي لاستئناف السفر الدولى، بالإضافة إلى تنفيذ بروتوكول اختبار سريع للمسافرين لتقليل مخاطر انتشار فيروس كورونا. -19.

وتضمنت محاور الخطة ال12 :

1. التنسيق الدولي بين الحكومات لإعادة تأسيس العمليات الفعالة واستئنافها

السفر الدولي.

2. نهج منسق لإعادة فتح الحدود ومراعاة المعايير الدولية، وإعداد التقارير والمؤشرات الخاصة بتقييم المخاطر والوضع الحالي.

3. النظر في إنشاء "ممرات جوية" دولية بين البلدان أو المدن المماثلة

الحالات الوبائية.

4. محاذاة بروتوكولات الصحة والنظافة والتدابير الموحدة للمساعدة في إعادة بناء المسافر الثقة وضمان اتباع نهج ثابت لتجربة السفر بالإضافة إلى تقليل خطر العدوى.

5. تنفيذ بروتوكول اختبار دولي وإطار عمل منسق للاختبار من قبل المغادرة باستخدام اختبارات سريعة وفعالة ومعقولة التكلفة

6. النظر في معيار دولى لتتبع جهات الاتصال مع بيانات منسقة للقطاع الخاص قادرة على تتبع ودعم.

7. قم بتعديل إجراءات الحجر الصحي لتكون للاختبارات الإيجابية فقط: استبدل الحجر الصحي الشامل بمزيد

نهج هادف وفعال، يقلل بشكل كبير من التأثير السلبي على الوظائف والاقتصاد.

8. مراجعة اللوائح والأطر القانونية الموجودة للتأكد من أنها تتكيف مع التغييرات متطلبات القطاع لتسهيل التعافي ونمو ما بعد COVID-19.

9. الاستمرار في دعم أكثر المتضررين من فيروس كورونا في قطاع السفر والسياحة بما في ذلك المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة من حيث الحوافز المالية والحوافز وحماية العمال.

10. توفير اتصالات متسقة وبسيطة ومنسقة للمواطنين والمسافرين لضمان ذلك تقييم أفضل للمخاطر والتوعية من خلال حملة اتصالات (العلاقات العامة ووسائل الإعلام).

11. الاستمرار في دعم حملات الترويج للسفر لضمان وتشجيع وجذب كل من الترفيه ورحلة عمل. شهادات الدعم والرسالة الإيجابية لخلق فرص العمل والأثر الاجتماعي السفر.

12. الاستمرار في الاستثمار في التأهب للأزمات والقدرة على الصمود لتحسين تجهيز القطاع للاستجابة لها

المخاطر أو الصدمات المستقبلية ، أثناء العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص.