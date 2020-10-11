اليوم السابع
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الأحد، 11 أكتوبر 2020 10:57 ص
خالد صلاح
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كورونا وكوريا الشمالية.. أوامر بالقتل واحتفال بصفر إصابات "فيديو"

الأحد، 11 أكتوبر 2020 10:00 ص
كورونا وكوريا الشمالية.. أوامر بالقتل واحتفال بصفر إصابات "فيديو" زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

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أعرب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، عن اعتزازه بعدم إصابة أى مواطن فى بلاده بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرت قناة سكاى نيوز عربية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية بكوريا الشمالية هذا الأسبوع، أن كوريين شماليين يرتدون كمامات طبية تجمعوا فى العاصمة بيونجيانج استعدادا للعرض العسكرى الكبير السبت، الذى يضم أحدث الصواريخ الباليستية التى أنتجتها البلاد.

ويقام العرض خلال عطلة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الكورى الحاكم، وتشهد أحداثا تشمل معارض فنية وصناعية وزيارات للنصب التذكارية واحتفالات بمناسبة اكتمال مشروعات بناء.

ولم تعلن بيونجيانج حتى الآن، عن أى حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لكنها فرضت قيودا صارمة على الحدود وإجراءات حجر صحى، ويقول محللون إن تفشى المرض قد يكون مدمرا للدولة المعزولة اقتصاديا وسياسيا.

 

 

 

 

 

 

 

 


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كيم جونج أون

كورونا

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