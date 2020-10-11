قيادات الأوقاف ينتفضون ضد الإرهاب: يتمسحون بالدين والدين منهم براء (فيديو)

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب مقطع فيديو وجه من خلاله عدد من قيادات الوزارة ومديري المديريات ردودا على دعاة الفوضى والإرهاب، حيث قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى وكيل أول الوزارة، إن التاريخ لا يخفى الحقائق وأحاديث الجماعة الإرهابية لن تخفى ما حققته الدولة المصرية وسط حرب تدار من الخارج تدار لصالح الجماعة الإرهابية.

فيما أوضح الشيخ صبري ياسين دويدار، رئيس قطاع المديريات أن جيل أكتوبر ضحى بالكثير فنحن أيضا جيل 30 يونيه نقف بقوة حول الرئيس عبد الفتاح السيسي ونتصدى بكل قوة وحسم لكل جماعات الفوضى.

وأكد الدكتور نوح العيسوى، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، أن جماعات الفتنة والضلال وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية جماعات متطرفة مأجورة تعمل على بث الفتن ونشر الأكاذيب.

فيما قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل أول الوزارة لشئون الدعوة، إنه لا خير فى كل وطنى شريف إن لم يعلن عن رفضه الكامل لهذه الممارسات الإرهابية الخسيسة ممن يتمسحون بالدين والدين منهم براء.

وكان الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى ووكيل أول وزارة الأوقاف، اجتمع فى وقت سابق بقيادات الوزارة فى قاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف، لكشف كذب وتضليل الجماعة الإرهابية، والهجوم الشرس الذى توجهه جماعة الإخوان ضد وزارة الأوقاف. وقال الشيخ جابر طايع، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تشن حربا على وزارة الأوقاف، وتسخر إعلامها المأجور للنيل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وقيادات الوزارة، وإنجازات الوزارة فى الوقت الحالى.

ولفت إلى أن جماعة الإخوان الخائنة وعناصرها المجرمة وأبواقها الضالة وعملاءها المأجورين، لا يعرفون سوى الهدم والتحريض على الفوضى، ويعملون على الدفع بالمخدوعين بهم، ليقفزوا على دمائهم وعلى أنقاض أوطانهم.

فيما وجه الشيخ صبرى ياسين، وكيل أول وزارة الأوقاف لقطاع المديريات، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه بشأن الأئمة والمتميزين منهم، ومنح حافز العلمي، مشيرا إلى أن هذا يدل على حب الرئيس للعلم وأهل العلم ، كما وجه الشكر لوزير الأوقاف على توجهاته لتحسين أحوال الأئمة.

وقال الدكتور نوح العيسوي، إنه فى عهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تحسنت أحوال للائمة حيث كافح كثيرا لتحسين أحوال الأئمة والخطباء، فلم يكن يحلم الإمام أو الخطيب بهذا الأجر أو التحسين قبل ذلك.

وجه الدكتور صبرى الغياتي، مدير عام المتابعة العلمية بمكتب وزير الأوقاف الشكر باسم الأئمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على عنايته بالأئمة، وأوضح أن وزارة الأوقاف قد قامت بجهد رائع فى مجال إعما بيوت الله والحفاظ على قدسيتها وأنها خلال شهلاى سبتمبر وأكتوبر تقوم بافتتاح عدد (314)مسجدا، لافتا الوزارة أنها بذلك قدمت الرد العملى على جماعات الضلال التى تريد أن تصور الدولة المصرية على أنها تهدم المساجد ، فإننا أكدنا بالفعل أن الدولة المصرية ووزارة الأوقاف لا تعرف الهدم ولا التخريب ، ولا نعرف الا البناء والعمارة والواقع خير شاهد.

فيما قال الدكتور جمال إبراهيم، مدير إدارة مكاتب التحفيظ بوزارة الأوقاف، إنه فى ظل هذه الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد يجب على الجميع الالتفاف حول القيادة السياسية دعما ودفاعا حتى لا نصل إلى ما كنا عليه من قبل من فوضى وإهدار للدماء الطاهرة وما تدعوا إليه جماعات الضلال والتخريب فى ربوع البلاد ما هو إلا دعوة للفساد والافساد فى الأرض التى اوجد الله البشرية لعمارتها.