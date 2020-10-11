فحص 371 ألف مواطن بالقليوبية بمبادرة علاج الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوى

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية بقيادة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استمرار العمل في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، التي يجري تنفيذها في 11 إدارة صحية للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاج "الاعتلال الكلوي"، من خلال فرق طبية ثابتة ومتحركة لتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ورعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم فحص 371 ألفا مواطنا ومواطنة، من مستهدف المبادرة بالقليوبية والتى انطلقت 19 سبتمبر الماضى وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن المبادرة بمحافظة القليوبية تستهدف فحص مليون و167 ألفا و383 مواطنا ومواطنة من الفئة العمرية فوق 40 عاما، وصرف العلاج اللازم لهم وعمل قرارات على نفقة الدولة للعلاجات الشهرية.

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة نجلاء مهدى مدير الرعاية الصحية بمديرية الصحة بالقليوبية، أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، كما تستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق الـ40 عاما، كذلك المواطنين من 18 إلى 40 عاما والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بإصابتهم بارتفاع في نسبة السكر وارتفاع بالضغط.

وأشارت، إلى أن الخدمات المقدمة للمواطنين تشمل التوعية للمواطنين، والكشف المبكر عن مرضى السكر، والضغط وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهري.

واستطردت، أنه يتم الكشف والفحوصات بفرق مدربة من القطاع الطبي وذلك فرق ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في بعض مراكز الشباب وغيرها، بالإضافة إلي القوافل العلاجية وذلك من الساعه 9 صباحا وحتى 9 مساء، وسوف يتم الإعلان عن أماكن تقديم الخدمة من خلال الإدارات الصحية.

الدكتورة نجلاء مهدى مدير الرعاية خلال تفقد الحملة



الكشف على المواطنين بالحملة



خلال متابعة الحملة



وكيل وزارة الصحة بالقليوبية خلال الحملة