فحص الكاميرات لكشف هوية السيدة النصابة بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف هوية سيدة وشخص مجهول، متهمان بالنصب على ربة منزل، والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية ومبلغ مالى، حيث يفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة لتحديد اللوحات المعدنية الخاصة بسيارة المتهمة.

وذكرت المجنى عليها أن المتهمة استولت منها على مبلغ 2200 جنيه قيمة المعاش الذى صرفته من ماكينة صرف الى تابعة لأحد البنوك بالطالبية، بالإضافة إلى مصوغات ذهبية كانت ترتديها، وقال ابن المجنى عليها أنه تحصل على صور من كاميرات مراقبة للسيارة التى كانت تقودها المتهمة، وتبين أنها سيارة ملاكى حديثة، حمراء اللون.

وتعرضت ربة منزل للسرقة على يد سيدة تقود سياة ملاكى، وشخص بصحبتها بمنطقة الطالبية، حيث لجأ المتهمان إلى حيلة للنصب على المجنى عليها، من خلال ادعاء المتهمة عثورها على مبلغ مالى، واستيقافها الضحية خلال سيرها بالشارع، وطلب مساعدتها لإيداع المبلغ المعثور عليه بأحد المساجد، ثم الاستعانة بالمتهم الثانى الذى ادعى أن النقود خاصة به، وغافلت المتهمة، المجنى عليها واستولت على مشغولاتها الذهبية، ومبلغ مالى، ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف هوية المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا من "بصيرة عزت" ربة منزل، اتهمت فيه سيدة تقود سيارة ملاكى، وشخص اخر بالنصب عليها، وسرقة مشغولاتها الذهبية، ومبلغ مالى، وذكرت أنها أثناء سيرها بالشارع فوجئت بسيدة تقود سيارة ملاكى تستوقفها، وتخبرها أنها عثرت على مبلغ مالى ملقى أرضا، وطلبت منها مساعدتها فى إيداع النقود بأحد الصناديق الخاصة بالمساجد، واستقلال السيارة بصحبتها لمساعدتها فى الوصول لأقرب مسجد.

أضافت مقدمة البلاغ أنها فوجئت بشخص مجهول يستوقف السيارة ويدعى أن المبلغ المالى المعثور عليه، مفقود منه، فأخبرتها المتهمة أن هذا الشخص من متعاطى المواد المخدرة، ويحاول إثارة مشادة كلامية معهما لسرقتهما، وطلب المتهمة من المجنى عليها خلع مشغولاتها الذهبية، ووضعها داخل حقيبة حتى لا يستولى عليها المتهم، بالإضافة إلى النقود التى بحوزتها، واحتفظت المتهمة بالحقيبة، وعندما انصرف المتهم طلبت المجنى عليها متعلقاتها، فسلمتها المتهمة الحقيبة، وفور نزولها من السيارة، ومغادرة المتهمة المكان، فتحت الضحية الحقيبة لتعثر على مشغولات ذهبية مقلدة، واكتشفت تعرضها للنصب والسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.