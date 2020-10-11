غلق مصنع حلويات مخالف بفاقوس وإعدام 1.5 طن منتجات غير مطابقة للمواصفات

فريق المحافظات

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على مصانع الحلويات بمركز ومدينة فاقوس، يرافقه فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، ومدير الإدارة الصحية بفاقوس، ومفتشي الأغذية بالإدارة، تزامنًا مع انتشار بيع الحلوي بمناسبة مولدي النبوى.





وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع للحلويات بمدينة فاقوس به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ومصنع آخر به كميات من الحلوي بها تغير في خواصها الطبيعية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لما يمثله من خطر داهم علي الصحة العامة، وتم إعدام طن و485 كجم أغذية عبارة عن حلويات وهوالك إنتاج حلويات ومواد خام، وأواني بها صدأ، وتم سحب 13 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 6 محاضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة فاقوس.

وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.