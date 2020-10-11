اليوم السابع
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غدا ..إنطلاق مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات للموسم 3 بالإسكندرية

الأحد، 11 أكتوبر 2020 01:37 م
غدا ..إنطلاق مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات للموسم 3 بالإسكندرية الدكتور أشرف صبحى
الإسكندرية جاكلين منير

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تستعد المدينة الشبابية بالإسكندرية، لإستقبال مهرجان ختام مراكز الفنون  بالجامعات للموسم الثالث،والذى يقام تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأشارت المدينة الشبابية بالإسكندرية ،الى أن  المهرجان تنظمه الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ، الادارة العامة للجامعات ،حيث يتم تنفيذ المهرجان بدءا من الاثنين 12 أكتوبر بمشاركة 16 جامعة مصرية على قطاعين، القطاع الأول بمدينة الإسكندرية بمشاركة 10 جامعات (الإسكندرية – كفر الشيخ – طنطا –دمنهور- المنصورة - المنيا – أسيوط – سوهاج – جنوب الوادي – اسوان) ، القطاع الثاني بمدينة القاهرة بمشاركة 6 جامعات (القاهرة – حلوان – الازهر – الفيوم – قناة السويس – المنوفية)،ومن المقرر أن يتم تنظيم حفل ختام وإعلان نتيجة المهرجان بحضور وزير الشباب والرياضة على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

وجوائز المهرجان تقدمها وزارة الشباب والرياضية للمشاركين بالفرق الفائزة جوائز مالية قدرها 1000 جنيه للمركز الاول، 800 جنيه للمركز الثاني ، 600 جنيه للمركز الثالث ،كما تقدم وزارة الشباب والرياضة درع التميز لأفضل جامعة بالمهرجان ،وتتكون لجنة التحكيم من أساتذة متخصصين في المجالات الفنية ، حيث يشارك بلجنة المسرح والفنون التعبيرية الناقد المسرحي باسم صادق ، والناقدة المسرحية سها كحيل ومدرب الفنون الشعبية  حسن شحاتة.

أما في لجنة الفنون التشكيلية فتضم كلا من دكتور زكريا القاضي ، استاذ دكتور بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا ،دكتور أسامة محمد على أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة ، دكتور عادل مصطفى مدرس مساعد بكلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية، وفي لجنة الموسيقى والكورال دكتورة. جيهان الناصر استاذ مساعد بمعهد الموسيقى العربية، دكتورة إيمان انور  أستاذ مساعد بمعهد الموسيقى العربية، ودكتور أحمد العرباني مدرس  بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد.


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