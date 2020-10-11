اليوم السابع
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طقس اليوم معتدل شمالا ونشاط للرياح جنوب البلاد والقاهرة تسجل 30 درجة

الأحد، 11 أكتوبر 2020 08:00 ص
طقس اليوم معتدل شمالا ونشاط للرياح جنوب البلاد والقاهرة تسجل 30 درجة طقس أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية ، وشبورة مائية صباحاً والرياح معتدلة، ويسود طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة على خليج السويس والبحر الحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وطقس حار على شمال الصعيد ، والرياح نشطة على بعض المناطق ،شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
 
 
ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.
 
 
كان توقع هيئة الأرصاد الجوية، أمس السبت، طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الشمالية الغربية، وشبورة مائية صباحاً والرياح معتدلة، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة على خليج السويس والبحر الحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وطقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا .
 
 
وتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
 
 

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