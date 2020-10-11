ضبط 6 أطنان فيليه وبرجر ودقيق بحملات مكبرة بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مباحث التموين فى القليوبية، حملة مكبرة على منافذ بيع المواد الغذائية بكافة أنحاء المحافظأ، أسفرت عن ضبط 1310 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربى مدير الأمن إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين، يفيد القيام بحملة مكبرة تموينية على منافذ بيع المنتجات الغذائية ومخازن وثلاجات بأنحاء المحافظة، أسفرت عن ضبط ضبط 1310 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".

أبرزها ضبط 3٫56 طن "فيليه وجلود دواجن وبرجر"، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، و 3٫06 طن سلع غذائية "دقيق و ملح طعام"، بدون مستندات ومجهولة المصدر طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، داخل مصنع لإنتاج مصنعات الدواجن تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.