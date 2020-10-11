ضبط 55 قضية تموينية من بينها 101 كيلو مخللات مجهولة المصدر فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن، حملة تموينية مكبرة على الأسواق لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 55 قضية تموينية من بينها ضبط "هشام م ع ع" 42 سنة، صاحب مخزن مواد غذائية، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، لحيازته سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهوله المصدر، وتم ضبط "101" برطمان مخلل.

كما تم ضبط "9" قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، و"6" قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و"5" قضايا عدم الأحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، و"7" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و"8" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل، و"9" قضايا عدم حمل شهادة صحية، و"3" قضايا عدم انتظام سجل 21 بترول بالمحطة، و"7" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابات المختصة وجارى الاستمرار فـى شن حملات مماثلة.