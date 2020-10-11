ضبط 4 أشخاص اختطفوا صاحب ورشة موبيليا بالخانكة وطلب فدية 100 ألف جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القليوبية، من كشف ملابسات واقعة اختطاف مالك ورشة موبيليا بالقليوبية، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتحرير المختطف، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد تلقيه بلاغا من "عامل" - مُقيم بدائرة المركز، بخروج والده "مالك ورشة موبيليا"- مقيم بذات العنوان مستقلًا دراجته النارية، وتلقيه اتصال هاتفى من مجهول من على هاتف والده أبلغه خلاله المتصل باحتجازه لوالده وطلب منه مبلغ 100 ألف جنيه، نظير إطلاق سراحه، زاعمًا أن والده مدين له بالمبلغ، أعقب ذلك تحدث والده إليه وطلب منه تدبير المبلغ المالى لقيامه بالتوقيع على إيصالات أمانة لذات الشخص لوجود معاملات مالية بينهما.

على الفور تم تشكيل فريق بحثى بقيادة اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بالتنسيق توصلت مع قطاع الأمن العام، وتم تحديد مرتكبى الواقعة، وهم 4 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأسفرت عن ضبطهم وأمكن تحرير المختطف، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وقرر الجناة بسابقة تعرفهم على المجنى عليه منذ فترة من خلال عمله لقيامه بتصنيع بعض قطع الموبيليا والأثاث للمتهم الأول، وعقب فترة عرض عليهم المجنى عليه تحصله منهم على مبلغ 100 ألف جنيه، نظير إعادته بأرباح بمبلغ 120 ألف جنيه خلال فترة محدده، إلا أنهم فوجئوا بعدم التزامه بالاتفاق وتهربه من السداد، فطلبوا منه مقابلتهم لإنهاء الخلاف بينهم، ولدى وصوله لمسكن أحدهم قاموا باحتجازه والاتصال هاتفيًا بنجله "المُبلغ"، وطلب المبلغ المالى خاصتهم نظير إطلاق سراحه، وبمواجهة المجنى عليه بما جاء باعترافات المتهمين أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.