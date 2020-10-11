ضبط تشكيل عصابي تخصص في تبديل الفيزا وسرقتها من المواطنين بمركز ديروط

أسيوط – فريق المحافظات

تمكنت مباحث مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تبديل الفيزا وسرقتها من المواطنين أمام ماكينات الصرف بالبنوك.

كان اللواء اسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير امن اسيوط قد تلقي إخطارا من مأمور مباحث مركز شرطة ديروط، يفيد بورود عدد من الشكاوى من مواطنين بمركز ديروط بسرقة الفيزا الخاصة بهم وتبديلها عن طريق أشخاص أمام ماكينات الصرف بسبب الاستعانة بهم لعدم معرفتهم بالتعامل مع الماكينات.

وأوضحت تحريات المباحث أن السرقة تتم عن طريق استغلال عدم معرفة بعض المواطنين وجهلهم التعامل مع ماكينات الصرف وخاصة كبار السن ويتم تبديل الفيزا وإعطاء الضحية فيزا فارغة بدلا من فيزته.

وبعد ورود المعلومات والشكاوي قامت إدارة ضباط المباحث بديروط، بنشر أفرادها أمام ماكينات الصرف حيث تمكنت من ضبط إحدى السيدات وتدعي " س " تقوم بتبديل فيزا خاصة بسيدة أخرى، وتم القبض عليها وقامت بالإرشاد عن باقي أعضاء التشكيل العصابي، والذي يتكون من اختها وزوج اختها ، وتم ضبط الثلاثة وضبط بحوزتهم 15 فيزا بعضها فارغ والبعض الآخر لم يقوموا بصرفه بعد، وتم إرجاع الفيز لأصحابها، وجار ضبط آخرين ارشدوا عنهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويلهم للنيابة العامة.