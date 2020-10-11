صيادلة الإسكندرية تحذر من صفحة مجهولة على الإنترنت تبيع أدوية غير معروفة المصدر

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت نقابة صيادلة الاسكندرية، أنها تلقت الكثير من الشكاوى من صيادلة الإسكندرية، بوجود إحدى الصفحات المجهولة على الانترنت يطلق عليها إسم (مزمن) والتى تقوم ببيع الدواء للجمهور، الأمر الذى يسبب خطورة على صحة المواطنين من الأدوية مجهولة المصدر.

وأشارت نقابة الصيادلة بالإسكندرية فى بيان لها، أنه بعد إدعاء المشاركة فى بعض المبادرات الوطنية وما يمثله من ضرب لكل القوانين، فقد قامت نقابة صيادلة الاسكندرية منذ أكثر من 7 شهور بالتحرك المكثف والتنسيق الكامل مع بعض الأجهزة السيادية والرقابية ومباحث الإنترنت ومباحث الأموال العامة وجهاز حماية المستهلك ومديرية الشئون الصحية والتفتيش الصيدلى بالاسكندرية، حيث تبين أن هذا الكيان عبارة عن مجموعة يديرها المدعو (ف. ج .أ) غير المقيد بنقابة الصيادلة، وهذه المجموعة تتحرى أعلى درجات الحرص والحذر فى التعامل عبر صفحات الإنترنت والتعامل مع الجمهور وتوصيل الأدوية بدون أى تراخيص أو رقابة، ويتم إدارة هذه المجموعة فى عدد من المقرات فى دمنهور والإسكندرية (فى منطقة رشدى) ومن ثم تحركت نقابة صيادلة الاسكندرية منذ البداية إلى الآن

وقد تم طوال هذه الفترة استدعاء والتحقيق وجمع معلومات مكثفة من بعض الصيادلة داخل النقابة والذين تم استغلالهم من قبل هذه المجموعة، كما تم عمل عدد من عمليات الشراء المباشر مع هذه الصفحة من أجل إثبات هذه الخروقات ومتابعتها.

وبدأ رصد هذه الصفحة وغيرها بعد تقديم بلاغ عاجل وعدة لقاءات مع رئيس مباحث الانترنت منذ مارس 2020، كما تم تقديم بلاغ و لقاءات مع السيد رئيس جهاز حماية المستهلك بقطاع غرب الدلتا منذ إبريل 2020، كما تم مخاطبة السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية فى ذات الشأن فى إبريل 2020 .

وتقدم نقيب صيادلة الاسكندرية ببلاغ عاجل آخر إلى السيد رئيس نيابة سيدى جابر ضد المدعو (ف. ج. أ) منذ يوليو 2020 ومتابعته وتم التأكد من استغلاله بعض الأماكن فى دمنهور و الإسكندرية لهذا الغرض.

وقامت قوات إدارة مباحث الأموال العامة بقطاع غرب الدلتا تحت إشراف اللواء حسام نبيل مساء أمس السبت 10 أكتوبر 2020 بمداهمة أحد هذه المقرات فى منطقة رشدى فى قوة بقيادة العقيد وسام مجدي، والعقيد محمد الحمادي، والسيد العقيد أحمد صالح، حيث تم القبض على المدعو (ف. ج. أ) وآخرين حيث يقومون بإدارة هذا النشاط وقد تم التحفظ عليه والعرض على النيابة المعنية، وتتواجد النقابة الآن داخل مجمع النيابات لاستكمال التحقيقات ومتابعته على مدار الساعة، وسنوالى الزملاء بالتفاصيل.