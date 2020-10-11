اليوم السابع
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صور.. توقيع الكشف الطبى على 1060 حالة فى 3 قوافل بالغربية

الأحد، 11 أكتوبر 2020 12:53 م
صور.. توقيع الكشف الطبى على 1060 حالة فى 3 قوافل بالغربية قافلة طبية
الغربية فريق المحافظات

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تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية فعاليات القافلة 12 و 13 و14 بقرى شوبر والدلجمون وسامول والتى نظمتها مديرية الصحة ضمن ال 40 قافلة التى أعلنت عنها المحافظة احتفالا بالعيد القومى خلال شهر أكتوبر، حيث تم الكشف على جميع المترددين وصرف العلاج بالمجان ل 1060 حالة وتحويل بعض الحالات إلى أقرب مستشفى عام.

وأوضح المحافظ أن تلك القوافل تجوب القرى والنجوع بمختلف المراكز من أجل توفير الرعاية الصحية والمجانية لغير القادرين فى تخصصات الباطنة ، الأطفال، العظام ، الجلديه ،النساء ، تنظيم الأسرة، الجراحه ،الأنف والأذن ، التحاليل الطبيه والأشعة بالإضافة إلى تنفيذ تثقيف صحى للمترددين عن الأمراض المعدية وسبل تجنب الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن محافظ الغربية قد أعلن عن تنفيذ 40 قافلة طبية وبيطرية واجتماعية وزراعية ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومى على مدار شهر أكتوبر.

 

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