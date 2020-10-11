رئيس وزراء الصين يدعو لتعزيز التعاون الدولى فى مجال الأرصاد الجوية

بكين (أ ش أ)

دعا رئيس مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) "لى كه تشيانج" إلى تسريع الجهود لتحويل بلاده إلى قوة في مجال الأرصاد الجوية، وتعزيز التعاون الدولي، وزيادة قدرات الوقاية من الكوارث والحد والإغاثة منها، وقال تشيانج– في تصريحات، اليوم، بمناسبة الذكرى الـ 50 لإطلاق أقمار (فنغيون) للأرصاد الجوية- إن أقمار (فنغيون) الصناعية بنية تحتية فضائية مهمة للصين ورمز مهم لتحديث الأرصاد الجوية في البلاد، مؤكدا أهمية التركيز على الاستراتيجيات الرئيسية والمطالب الجديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق المزيد من الابتكارات، وتنفيذ التخطيط المتعلق بالأقمار الصناعية للأرصاد الجوية بشكل جيد.