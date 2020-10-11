رئيس الوزراء البريطانى يبحث عن مدير جديد لمكتبه

(رويترز)

ذكرت صحيفة صنداى تايمز نقلاً عن مصادر حزبية رفيعة أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون يبحث عن مدير لمكتبه وتواصل مع سلفه تيريزا ماى بشأن ما إذا كانت تقبل تولى مسؤولية قمة تغير المناخ التى تستضيفها بريطانيا العام المقبل، وقالت الصحيفة إن جونسون تواصل مع رئيس حزب المحافظين السابق أندرو فيلدمان لتولى منصب مدير مكتبه لكن فيلدمان رفض.

وقد يُنظر إلى خطوة البحث عن مدير جديد لمكتبه على أنها تقلل من دور مساعد جونسون دومينيك كامينجز مخطط حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لعام 2016 والذى تعرض فى وقت سابق من هذا العام لانتقادات بسبب سفره خارج لندن عندما كانت المدينة خاضعة لعزل عام.