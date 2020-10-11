خالوا بالكم من عيالكم.. هاتف انفجر فى وجه فؤاد وأصاب عينه (فيديو)

كتبت أمانى الأخرس

التطور السريع للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى لها أثر كبير على الاسر المصرية، وخاصة بعد أن أصبح الهاتف المحمول في متناول الجميع، وكما يوجد إيجابيات لهذا التطور، هناك بعض السلبيات التي لها عظيم الأثر على السلامة الجسدية والصحية لمستخدمى الهواتف المحمولة وخاصة الأطفال.

يروى الطفل فؤاد هانى، 11 سنة، من محافظة القاهرة، كواليس تعرضه لحرق في عينيه، وأجزاء من وجهه، وذلك بعدما انفجر هاتف محمول أثناء أداء لعبة شهيرة عليه، دون مقدمات، ما أسفر عن إصابته بحروق ظهرية واحمِرار العين وحروق بالقرَنية بالعين اليمنى.

يقول، هانى فؤاد، والد الطفل، إن ابنه كان دائم اللعب بتلك اللعبة على هاتفه، الخاص، لأوقات طويلة، كما كان يشاهد بعض الفيديوهات على الهاتف عندما انفجرت بطارية، مؤكداَ أن أفراد الأسرة والعائلة فوجئوا بسماع صوت الانفجار وصريخ الابن من جراء هذا الانفجار غير الطبيعى على الإطلاق.

إصابة طفل فى عينه بسبب انفجار الهاتف

ويُضيف "فؤاد" في تصريح لـ"اليوم السابع": حاولت تهدئة ابنى بقدر المستطاع إلا أننى لم أتمكن بسبب هول الموقف بالنسبة له، وعلى الفور انتقلت به إلى أحد مراكز العيون المتخصصة بمصر الجديدة حيث أكد الأطباء من خلال تقرير الكشف الطبي أن الانفجار أسفر عن إصابته بحروق ظهرية واحمِرار العين وحروق بالقرَنية بالعين اليمنى.

ووفقا لوالد الطفل: "ولحسن الحظ بحسب الأطباء أن فؤاد لم يصب بشكل كبير، لكنه فى نفس الوقت خائف الآن من الذهاب بالقرب من أى هاتف، وقد كانت العائلة في محاولة للتواصل مع الشركة المصنعة للهاتف عقب الحادث، إلا أنها لم تتواصل معها بشكل فعلى بسبب الانشغال بحادث الطفل".

خطورة سخونة البطارية

وأكد "فؤاد" والد الطفل: أنه جارى في الوقت الراهن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة المصنعة للهاتف، والشركة المسئولة عن تطبيق اللعبة، وذلك نتيجة تنزيل تطبيقات وتحديثات أعلى من إمكانيات أجهزة الهواتف المحمولة، وكذلك إصدار هواتف ذات بطاريات ضعيفة من قبل الشركة، ما يؤدى معه إلى إحداث "سخونة" للبطارية أعلى من معدلاتها الطبيعية وتؤدى إلى انفجارها.

وحذر "فؤاد" – جميع الأطفال والآباء والأمهات أنه في حالة الشعور بارتفاع درجة الحرارة بالموبيل لابد من تركه فوراَ، لأن هناك أشخاص تلقى حتفها بسبب انفجار الهواتف، وما يهمنا في هذا الأمر عملية التحذير، وررد قائلاَ: "لأن كل شخص يحمل قنبلة في يديه".