اليوم السابع
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حبس المتهم بإصابة مزارع بطلق خرطوش بالرأس بسبب أولوية المرور بالشرقية

الأحد، 11 أكتوبر 2020 01:46 م
حبس المتهم بإصابة مزارع بطلق خرطوش بالرأس بسبب أولوية المرور بالشرقية سلاح خرطوش - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قررت نيابة بلبيس العامة، برئاسة كريم عبد الكريم، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهم بإصابة مزارع بطلق خرطوش بالوجه والرأس، بسبب مشادة كلامية بينهما بسبب أولوية المرور، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من مستشفى بلبيس المركزى بإصابة لشخص فى العقد الخامس من العمر، إثر إصابته بطلق خرطوش بالوجه والرأس، وحالته سيئة.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس إلى المستشفى، وتبين من التحريات إصابة " أحمد م ع" 50 سنة مزارع مقيم قرية غيتة مركز بلبيس، وتبين حدوث مشادة كلامية بين المزارع وشخص آخر بسبب أولوية المرور، فقام بالتعدى على المصاب بسلاح نارى خرطوش وتم القبض عليه وعلى السلاح المستخدم، وإحالته للنيابة العامة.


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