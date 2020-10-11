تموين المنوفية تضبط سيارة محملة بدقيق مدعم قبل تداوله بالأسواق

المنوفية - فريق المحافظات

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، برئاسة مجدى رياض، وبالاشتراك مع إدارة تموين الشهداء والأجهزة المعنية، حملة تموينية مكبرة بنطاق المركز والمدينة لضبط الأسواق ومصادرة السلع الغذائية منتهية الصلاحية، أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ (45) شيكارة دقيق أبيض بلدى مدعم بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، وتم تحرير محضر رقم (10295) جنح الشهداء أمن دولة طوارئ وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها حيال الواقعة.

وتهيب إدارة تموين الشهداء بجميع أهالى مركز ومدينة الشهداء بسرعة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية على رقم (0482750276) للتعامل الفورى معها من أجل وصول الدعم لمستحقيه.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار فى تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بالأسواق، وكذا تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع حفاظاً على حقوق المواطنين ضد أى تلاعب، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.