تعرف على استعدادات جامعة أسوان لاستقبال العام الدراسى الجديد

أسوان- صلاح المسن

قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات صحفية، إن إدارة الجامعة قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وعدم التهاون فى تطبيق الخطة التى وضعتها الجامعة داخل جميع القطاعات والإدارات المختلفة بالجامعة والتى تأتى تزامناَ مع استمرار الدولة فى التصدى لانتشار فيروس كورونا، بما يحافظ على سلامة وصحة أبناءنا الطلاب مع انطلاق العام الجامعى الجديد 2020/2021 المقرر 17 أكتوبر المقبل.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب، أنه تعمل الجامعة على الاستمرار فى تنفيذ الخطة الإستراتيجية فى الحفاظ على كافة المنتسبين لجامعة أسوان من أعضاء هيئة التدريس و العاملين والطلاب، وذلك من خلال تعقيم كافة المنشاءات التعلمية والادراية بالحرم الجامعى بصحارى من قاعات الدرس ومدرجات ووسائل نقل ومكاتب ادارية ومعامل وغيرها مع المحافظة على التباعد االاجتماعي.

وكذلك أيضا تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديدة والذى يضم 6 كليات وهى الآداب والطب والأثار ودار العلوم والحقوق والتجارة وفى المستقبل القريب سوف يضم كلية السياحة والفنادق وكلية طب الأسنان، وتعمل الجامعة على تطبيق نظام التعليم الإلكترونى والهجين لتقليل كثافة الطلاب فى الحضور وتحديد يومين لكل فرقة من فرق الكليات النظرية مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى مقرات الجامعة الستة بمختلف مناطق محافظة أسوان، وذلك حرصا على سلامة الطلاب وتطبيقيا لتوجيهات والإجراءات الاحترازية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح رئيس الجامعة أن المدن الجامعية استعدت فى الفترة السابقة تم تنفيذ العديد من أعمال الصيانة والترميمات لمبانى المدن الجامعية وعمل الصيانة الدورية للمبانى حيث تم إقامة عيادة طبية متكاملة دائمة بمبنى صحارى من العام السابق والعمل على تطويرها بصفة مستمرة وإمدادها بالأدوية والمستلزمات الطبية بالتعاون مع الإدارة الطبية بالجامعة والعمل على إعادة تشغيل و تركيب شبكة واى فاى بكل مبانى المدينة الجامعية، وذلك مباشرا من إدارة المدن الجامعية مع شركة متخصصة مع توصيل خط فابير(إنترنت) من إدارة الجامعة إلى مبنى المدينة بصحاری وإدارة المدن الجامعية. وإنشاء صالات إنترنت بكل مبنى لمساعدة الطلاب على المذاكرة و التواصل مع المنصات الإلكترونية التعليمية.

وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى تركيب عدد من المكيفات الصحراوية بصالات المذاكرة بالمبانى والعمل على استكمال باقى المبانى والانتهاء من تجديد عمارة سكنية بالكامل بمدينة صحارى للطالبات وتسكينها للطالبات المتفوقات علميا، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من قياس الحرارة للطلاب وارتداء الكمامات والكشف الدورى من الإدارة الطبية بالمدن الجامعية، وذلك فى إطار خطة الجامعة للمواجهة فيروس كورونا المستجد.