تعرف على إستعدادات الشرقية لاستقبال العام الدراسى الجديد

الشرقية - فريق المحافظات

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إستعدادات المديرية لإستقبال العام الدراسى الجديد 2020/2021، والمقرر انطلاقه يوم السبت 17 أكتوبر 2020 مؤكداً على ضرورة التنسيق بين مديريتى الصحة التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن والأحياء كلُ فيما يخصه للتنفيذ الحاسم للإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل الفصول الدراسية ، وكذلك الإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحى لأبنائنا الطلاب.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة قيام إدارة صحة البيئة بالمديرية بالتنسيق مع مفتشى صحة البيئة بالإدارات الصحية بنطاق المحافظة، وكذلك مع مديريتى التربية والتعليم والأوقاف، للمرورعلى المدارس والمعاهد الأزهرية لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بها، ومراجعة خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل خزانات المياه المستعملة فى أعمال الدفاع المدنى والحرائق أو الأغراض الأخرى عن شبكة مياه الشرب، وعدم إستخدام أى طلمبات حبشية كمصدر لمياه الشرب، والإعتماد الكلى على شبكة المياه العمومية داخل المدارس وكذلك سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحى وغيرها، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، والتأكد من النظافة العامة للفصول، ودورات المياه، ومن توافر المطهرات والصابون على الأحواض، ومن نظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة، والتخلص الأمن منها، وعدم وجود أى مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، والتأكد من توفير كافة الاستعدادات لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء بدء الدراسة.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم التنسيق مع الفرق الوقائية، وفريق مكافحة ناقلات الأمراض ومكافحة الأمراض المتوطنة، للقيام بأعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد، حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب بنطاق المحافظة.