بنى سويف تجتمع بجمعية إسكان العاملين بالمحافظة لحل مشكلاتهم

بنى سويف-هانى فتحى

صرح اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، بأنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، قد حضر اليوم اللقاء المشترك بين جهاز مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، وممثلين عن جمعية إسكان العاملين بالمحافظة، لبحث الحلول والبدائل الممكنة لحصول أعضاء الجمعية على تراخيص البناء وتوصيل المرافق اللازمة للاستفادة من قطعة الأرض المخصصة للجمعية والتى تبلغ مساحتها 44 فدانا بالحى الثالث بالمدينة، والتى تعود مشكلتها لأكثر من 40 عاما بين الجهاز والجمعية.

وأوضح السكرتير العام المساعد، أن الاجتماع شهد توافقا وحرصا من الجميع على الخروج بتوصيات وحلول لهذه المشكلة وفقا للقانون، وبما لا يتعارض مع مصلحة أى من الطرفين، ويحقق الاستفادة من قطعة الأرض المخصصة التى ستخدم العديد من الأسر السويفية من العاملين بالإدارة المحلية.

وأَضاف السكرتير العام المساعد، أنه تم الاتفاق على السير فى أكثر من مسار لإيجاد الحلول اللازمة، وأن تكون المشكلة فى نطاق الأولوية بالنسبة لجهاز مدينة بنى سويف الجديدة، وأن المحافظة لن تدخر جهدا فى الدفع بكل ما تسفر عنه الجهود فى هذا الشأن، خاصة فى مجال التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية، لاتخاذ اللازم حيال الحلول والبدائل التى سيتم الاتفاق عليها بين كافة الأطراف، مؤكدا أن المشكلة فى طريقها للحل الذى سيحقق ما تقتضيه المصلحة العامة.