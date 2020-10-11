الناخبون فى ليتوانيا يتوجهون اليوم للانتخابات البرلمانية

فيلنيوس (رويترز)

يتوجه الناخبون فى ليتوانيا اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع فى انتخابات برلمانية تعد تصويتا على الثقة فى طريقة معالجة رئيس الوزراء سوليوس سكفيرنيليس لأزمة فيروس كورونا.

وتشير استطلاعات الرأى إلى تساوى حزب المزارعين والخضر الوسطى الذى يقود الائتلاف الحاكم بزعامة سكفيرنيليس مع حزب اتحاد الوطن الذى ينتمى ليمين الوسط الذى تمتد جذوره إلى حركة الاستقلال المناهضة للاتحاد السوفيتى فى الثمانينات.

ولا مفر من اللجوء لتحالف جديد مع تمتع كل من الحزبين بنسبة تأييد تبلغ 15 فى المئة ووجود 15 حزباً آخر فى المنافسة ولكن تشكيلة هذا التحالف غير مؤكدة. ويشعر كثيرون فى ليتوانيا التى يقل عدد سكانها عن ثلاثة ملايين نسمة باستياء من التفاوت فى الدخل على الرغم من النمو الاقتصادى السريع الذى حققته ليتوانيا منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبى فى 2004.

وسجلت ليتوانيا رقما قياسيا فى حالات الإصابة الجديدة بلغ 205 حالات ليصل مجمل عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 8714 حالة إضافة إلى 103 حالات وفاة، ومن المتوقع معرفة النتائج فى نحو الساعة 2100 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد.