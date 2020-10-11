الكشرى والفول والعيش البلدى أطعمة تحتوى على بروتينات وألياف وتمنع السمنة

كتبت أمل علام

كشف الدكتور أسامة العشيرى أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة التغذية الإكلينيكية بالمستشفى الجامعى بأسيوط، إن مشاكل السمنة، ومضاعفاتها ارتبطت بالإصابة بأمراض القلب، وخاصة عندما تتناول الأم الوجبات السريعة الغنية بالدهون خلال فترة الحمل، حيث يتكون لدى الطفل "جين السمنة".





د اسامة العشيرى

وقال في تصريح خاص لــ " اليوم السابع"، كلما تدخلنا مبكرا يكون أسهل لتفادى الإصابة بالسمنة وجميع المضاعفات المصاحبة، موضحا أن الأطعمة الشعبية المصرية الأصلية التي اعتدنا على تناولها مثل الكشرى، والفول بالعيش الأسمر البلدى لا تسبب بالسمنة، فمن قبل تعودنا الإفطار على طبق الفول والطعمية، والسلطة، والغذاء كان عبارة عن طبق الكشرى، وعدم تناول اللحوم بشكل يومى أدى ذلك لخلق جيل لا يعانى من السمنة، وهو ما يظهر فى شكل آبائنا وأجدادنا حيث تميزوا بالقوام المتناسق وعدم تعرضهم للسمنة.



طبق الفول

وأوضح، أن الألياف في العيش البلدى الأسمر تمد اجسامنا بفوائد عديدة ، حيث أن وجود الألياف مثل الردة الموجودة فى العيش المصنوع من القمح يساعد على نمو البكتيريا النافعة في بطن الإنسان، والتي تحميه من السمنة طوال العمر، بالإضافة إلى أن الألياف تنظم امتصاص الكربوهيدرات، ولا تجعل السكريات تمتص وتصل إلى الدم، فيقلل الإصابة بمرض السكر، حتى لو مريض سكر تقلل من وصول السكر لجسمه.



طبق الكشرى

وأضاف، أن الكشرى فوائده عديدة فهناك قاعدة طبية تقول عند جمع الحبوب مع البقول مثل الأرز والحمض، والعدس، فإننا نعطى الانسان جميع الأحماض الأمينية، والبروتينات، التى تلزم جسمه إضافة إلى كل الالياف الموجودة في قشرة العدس، وقشرة الحمص، تساعد في نمو البكتريا النافعة، وتقلل من امتصاص السكر، وتقلل من امتصاص النشويات.



الفول

ونصح بتناول الأكل المصرى الذى تعودنا عليه، مع ترك الوجبات السريعة، مشيرا الى أنه يجب الحرص على إعداد الطعام في المنزل بدلا من الوجبات السريعة.

الجبن القريش لها فوائد عديدة لخفض الوزن

وقال: يجب أن تحرص الأم الحامل على الرضاعة الطبيعية بعد الولادة، موضحا أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء يؤكد أن 13.5 % الذين من الأطفال يتم إرضاعهم طبيعى حصريا، و87% لا يتم إرضاعهم من لبن الأم.

فوائد الجبن القريش

ونصح الأم بضرورة البعد عن الوجبات السريعة فى فترة الحمل لتجنب إصابة طفلها بالسمنة، والبعد عن الزيت والسمن الصناعى.

وقال، الجبن القريش عالية جدا في قيمتها الغذائية وفى نفس الوقت مثالية لراغبى إنقاص الوزن، لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من البروتين، ونسبة قليلة من الدهون، ولذلك فهى مثالية للحفاظ على الصحة العامة، مؤكدا أن المجهود العضلى أو المشى قادر على غسل أى مضار ناتج عن الأكل، فممارسة المجهود البدنى يعمل على تنظيف الجسم من مخاطر الاكل الضار.

ونصح بممارسة الرياضة لا تقل عن ساعة يومي، وأكد أن أول عامين مهمين جدا لتجنب السمنة، وذلك لأن لبن الأم يحتوى على البروتين الذى يحتاجه الطفل، ولا يسبب له السمنة مثل الالبان الصناعية.