كابول (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 39 ألفا و799 حالة، وذلك عقب تسجيل 96 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقالت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 1477 حالة، وذلك عقب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ... وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 33 ألفا و114 شخصا.