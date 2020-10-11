"الصحة الآيرلندية" تسجل 1012 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 3

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سجلت وزارة الصحة بجمهورية آيرلندا ألف و12 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ما يرفع العدد الكلي للمصابين لـ 41 ألفا و714 حالة.

وذكر راديو وتلفزيون أيرلندا "أر تي إي" اليوم الأحد، وجود ثلاثة حالات وفيات ذات صلة‏ بالفيروس، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى ألف و824 حالة.

وأعرب كبير الأطباء في آيرلندا، توني هولوهان، عن قلقه إزاء الأعداد التي يتم رصدها ومدى سرعة تدهورها.

أما وزير الصحة الآيرلندي، ستيفن دونيلي، فقال - في تغريدة على"تويتر" - "أدرك أن أعداد الإصابة بكوفيد-19 تثير قلق الكثير في جميع أنحاء البلاد"، مناشدًا المواطنين بالاهتمام بالنظافة العامة والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأضاف دونيلي أنه تم تخصيص 600 مليون يورو من أجل خطة الشتاء لإدارة الصحة والسلامة لتمويل الرعاية المخصصة لكوفيد-19 وغيرها، ويتم طرح أكبر برنامج لقاح ضد الإنفلونزا على الإطلاق، كما سيتم الإعلان عن مبادرات أخرى جزءًا من موازنة الدولة".

وعلى صعيد متصل، تم تسجيل 902 حالة جديدة بفيروس كورونا بإقليم آيرلندا الشمالية خلال الـ 24 ساعة الماضية.