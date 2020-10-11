التهرب الضريبى تداهم شركة "إف إف إل" ملك خالد حبيب لتقديمها إقرارات غير صحيحة

كتب أحمد حسنى

واصلت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب الضريبي والرسوم توجيه حملات تفتيشية مكبرة باستهداف شركة "إف إف إل للتنمية المستدامة" والتي يمثلها قانوناً خالد عادل عبده حبيب، عقب تقنين الإجراءات وبناء علي تحريات مسبقة بقيام تلك الشركة بتقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة بغرض التهرب من سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة بالمخالفة لأحكام قانوني الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، قانون ضرائب القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 .

وأسفر التفتيش عن وجود إسقاط ضريبي بمبلغ أربعة ملايين وأربعمائة إثنان وخمسون ألف جنيه 4452000، وتم ضبط لاب توب وحقيبتين تحتوى علي الأوراق والمستندات والفواتير الخاصة بتعاملات الشركة المذكورة، وجارى فحصها بمعرفة اللجان المختصة بمصلحة الضرائب المصرية وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية .