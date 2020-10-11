اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أكتوبر 2020 06:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

التاريخ يعيد نفسه.. مرتزقة تابعين لتركيا يمثلون بجثث الأرمن.. فيديو

الأحد، 11 أكتوبر 2020 05:50 م
التاريخ يعيد نفسه.. مرتزقة تابعين لتركيا يمثلون بجثث الأرمن.. فيديو جانب من الجرائم
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت مقاطع فيديو جديدة تورط مرتزقة تابعين للنظام التركى برئاسة رجب طيب أردوغان، فى الصراع الدائر بإقليم ناجورنو كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا، حيث استعرض أحد المقاتلين السوريين التابعين لفرقة «الحمزات» الموالية لأنقرة، عدد الجثث والقتلى الأرمن بإحدى مناطق الاشتباكات.

ووفقاً لـ"تركيا الآن" المتخصصة فى الشؤون التركية، ظهر في الفيديو الذى تناقله ناشطون سوريون وصحفيون أجانب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خلال الساعات الماضية، أحد المقاتلين يستعرض الجثث، ويكيل الشتائم والأوصاف المبتذلة لقتلى الأرمن.

 

وأوضح مصور المقطع أن المقاتل المذكور ينتمى لميليشيات "أبو زيد"، التى تقاتل فى كاراباخ ضمن لواء "الفاروق" التابع لفرقة "الحمزات".

 

ويُذكر أن «المرصد السورى لحقوق الإنسان»، ومقره لندن، كشف في وقت سابق عن ارتفاع عدد المرتزقة السوريين الذين وصلوا إلى إقليم ناجورني كاراباخ، ودفعت بهم تركيا للنزاع إلى 850 شخصًا، مشيرًا إلى أن عملية نقل المرتزقة إلى أذربيجان تنظم من قبل شركات أمنية تركية.


تركيا

أخبار تركيا

الرئيس التركي

رجب طيب أردوغان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أردوغان يبيع نسب الرسول بـ3 آلاف دولار.. موظفو الشؤون الدينية فى تركيا يزورون وثائق لنسب الأشخاص للنبى.. صحفى معارض يكشف ألاعيب النظام للنصب على المواطنين باسم الدين.. ويؤكد: استخراج أكثر من 10 وثيقة مزيفة

الأحد، 11 أكتوبر 2020 03:55 م

الدفاع الأرمنية: تركيا تشارك مع أذربيجان فى قصف "قره باغ" بطائرات بدون طيار

الأحد، 11 أكتوبر 2020 02:46 م

من ينتقد الإخوانى حمزة زوبع يغسل سلالم تركيا.. حقائق تظهر لأول مرة

الأحد، 11 أكتوبر 2020 02:15 م

CNN تؤكد أن حلفاء تركيا فى الشرق الأوسط يتضاءلون بشكل كبير

الأحد، 11 أكتوبر 2020 10:44 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة