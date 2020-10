التاريخ يعيد نفسه.. مرتزقة تابعين لتركيا يمثلون بجثث الأرمن.. فيديو

أظهرت مقاطع فيديو جديدة تورط مرتزقة تابعين للنظام التركى برئاسة رجب طيب أردوغان، فى الصراع الدائر بإقليم ناجورنو كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا، حيث استعرض أحد المقاتلين السوريين التابعين لفرقة «الحمزات» الموالية لأنقرة، عدد الجثث والقتلى الأرمن بإحدى مناطق الاشتباكات.

Another video filmed by a Syrian mercenary geolocated to Azerbaijan by @AKMcKeever

The mercenary identifies himself as a member of the Turkish-backed Hamza Division, Farouq Brigade, a group led by Abu Zaid. He brags about the corpses of the Armenian "pigs"https://t.co/uVWIDYQUSY pic.twitter.com/98WeRLvOin