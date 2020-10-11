التاريخ يعيد نفسه.. مرتزقة تابعين لتركيا يمثلون بجثث الأرمن.. فيديو

كتب- هاشم الفخراني

أظهرت مقاطع فيديو جديدة تورط مرتزقة تابعين للنظام التركى برئاسة رجب طيب أردوغان، فى الصراع الدائر بإقليم ناجورنو كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا، حيث استعرض أحد المقاتلين السوريين التابعين لفرقة «الحمزات» الموالية لأنقرة، عدد الجثث والقتلى الأرمن بإحدى مناطق الاشتباكات.

Another video filmed by a Syrian mercenary geolocated to Azerbaijan by @AKMcKeever

The mercenary identifies himself as a member of the Turkish-backed Hamza Division, Farouq Brigade, a group led by Abu Zaid. He brags about the corpses of the Armenian "pigs"https://t.co/uVWIDYQUSY pic.twitter.com/98WeRLvOin — Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) October 10, 2020

ووفقاً لـ"تركيا الآن" المتخصصة فى الشؤون التركية، ظهر في الفيديو الذى تناقله ناشطون سوريون وصحفيون أجانب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خلال الساعات الماضية، أحد المقاتلين يستعرض الجثث، ويكيل الشتائم والأوصاف المبتذلة لقتلى الأرمن.

وأوضح مصور المقطع أن المقاتل المذكور ينتمى لميليشيات "أبو زيد"، التى تقاتل فى كاراباخ ضمن لواء "الفاروق" التابع لفرقة "الحمزات".

ويُذكر أن «المرصد السورى لحقوق الإنسان»، ومقره لندن، كشف في وقت سابق عن ارتفاع عدد المرتزقة السوريين الذين وصلوا إلى إقليم ناجورني كاراباخ، ودفعت بهم تركيا للنزاع إلى 850 شخصًا، مشيرًا إلى أن عملية نقل المرتزقة إلى أذربيجان تنظم من قبل شركات أمنية تركية.