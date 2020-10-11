اليوم السابع
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البرومو الرسمى لأسبوع القاهرة الثالث للمياه بمشاركة 150 متحدثا دوليا.. فيديو

الأحد، 11 أكتوبر 2020 03:40 م
البرومو الرسمى لأسبوع القاهرة الثالث للمياه بمشاركة 150 متحدثا دوليا.. فيديو وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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ينشر اليوم السابع البرومو الرسمى لأسبوع القاهرة الثالث للمياه 2020، الذى سيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الفترة من 18 حتى 22 أكتوبر الجارى، بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والجهات والوزارات على المستوى القومى.
 
وتتواصل فعاليات برنامج أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الثالثة 2020، على مدار 5 أيام يتم خلالها تنظيم العديد من الجلسات والبرامج العلمية التى تضم 5 جلسات عامة و30 جلسة فنية، فضلا عن تنظيم اجتماعين رفيعى المستوى إضافة إلى 5 فعاليات جانبية يتم تنظيمها بالمشاركة مع 50 منظمة إقليمية ودولية، إضافة إلى تنظيم العديد من المسابقات والأنشطة منها مسابقة أفضل مشروع تخرج، والمسابقة الدولية لعرض رسائل الماجستير والدكتوراه فى ثلاث دقائق، ومسابقة أفضل فيديو توعوى فى مجال المياه وأفضل الممارسات بين المزارعين فى الحفاظ على المياه.
 
ويشارك فى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2020 أكثر من 150 متحدثا رفيع المستوى من مختلف دول العالم.
 
وتتضمن فعاليات حفل ختام أسبوع القاهرة للمياه، تكريم الفائزين فى المسابقة القومية للمحافظة على المياه، والتى أقيمت تحت مظلة الأسبوع ونظمتها وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، بهدف دعم الجهود والمبادرات الوطنية للحفاظ على الموارد المائية، كما يختتم هذا الحدث العالمى برنامجه بتكريم الفائزين فى المسابقات التى تقام على هامش الأسبوع.

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