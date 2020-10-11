الأوقاف توزع اليوم 15 طنا من لحوم صكوك الأضاحى فى 5 محافظات

كتب على عبد الرحمن

توزع وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، 15 طنا من لحوم صكوك الأضاحى على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا – القليوبية"، بواقع 3 أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع العاشر على التوالى.

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى بيان أمس السبت، عن أنه تم توزيع نحو 1017 طن من لحوم صكوك الأضاحى، منذ بداية التوزيع وحتى الآن، وذلك في محافظات:"القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة".