افتتاح فعاليات الدورة التدريبية لتطوير مهارات العاملين بالإدارة المحلية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أهمية التأهيل والتدريب للعنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية لمنظومة العمل التنفيذي، وذلك إلى جانب توفير البيئة المناسبة من تجهيزات أحدث وآليات عمل أكثر مرونة، ليدعم ذلك كله تحقيق التغيير المطلوب فى المنظومة لإنجاز أفضل من حيث الوقت والجودة، وبما يحسن من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل من خلال رؤية متكاملة لتطوير الأداء الوظيفى للعاملين، فى إطار التطوير الشامل لمنظومة العمل التنفيذى بالجهاز الإدراى على مستوى المحافظة، وبما يتوافق ويتكامل مع جهود الدولة، خاصة مع ما تقوم به وزارة التنمية المحلية من دورات تأهيلية فى هذا المجال.

جاء ذلك خلال افتتاحه للجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة التدريبية للدفعة الثالثة من البرنامج التدريبى الذى تنفذه المحافظة، ويستهدف العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، وهند أحمد أمين عام المجلس الاستشارى للشباب، وأحمد عادل الأمين العام المساعد للمجلس.

وتتضمن فعاليات الدورة الثالثة والتى سبقها عقد دورتين مماثلتين التدريب والتأهيل على العديد من المجالات والتخصصات مثل: القانون، الإدارة، الأمن القومى، التواصل الفعال، مكافحة الفساد، الاقتصاد، والمساءلة الاجتماعية ،وإدارة الأزمات، ويشرف عليها نائبا المحافظ: الدكتور عاصم سلامة، والسيد بلال حبش، وتم تكليف الأستاذة هند أحمد أمين عام المجلس الاستشاري للشباب، وأحمد عادل الأمين العام المساعد للمجلس، بالإشراف المباشر على تنفيذ الدورة، وإعداد التقارير بنتائج الدورة وعرضها على المحافظ.