إنشاء وتطوير 7 مدارس بأبو كبير الشرقية بتكلفة 55 مليون و 800 ألف جنيه

الشرقية - فريق المحافظات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً ‏للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع القطاعات وخاصة قطاع التعليم ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديده وتطوير وتوسعه مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب حرصاً على مستقبلهم.

أوضح المحافظ أنه جارى الإنتهاء من أعمال إنشاء وتوسعة 7 مدارس بنطاق مركز ومدينة أبو كبير بتكلفة 55 مليون و 800 ألف جنيه لتوفير 105 فصل دراسى بهدف القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول، مشيداً بالجهد المبذول والتنسيق الدائم بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطوير منظومة ‏التعليم وتوفير الجو المناسب لابنائنا الطلاب بجميع المراحل التعليمية.

ومن جانبة صرح المهندس أحمد مرسى مدير هيئة الابنية التعليمية بالشرقية أنه جارى الإنتهاء من ‏إنشاء وتطوير وتوسعة 7 مدارس بمركز ومدينة أبو كبير لتوفير 105 فصل دراسى بتكلفة مالية بلغت 55 مليون و 800 ألف جنيه.

شملت إنشاء جديد لمدرسة حمد موسى الابتدائية الجديدة لإضافة 16 فصل دراسى وبتكلفة 6 مليون و 800 ألف جنيه، إنشاء جديد لمدرسة السيد أحمد صالح للتعليم الأساسى لإضافة 11 فصل جديد وبتكلفة 6 مليون و 200 ألف جنيه.

أعمال توسعة وتعلية لمدرسة عزبة الطوخى للتعليم الأساسى لإضافة 13 فصل وبتكلفة 4 مليون و 900 ألف جنيه، إنشاء جديد لمدرسة محمد عبده الابتدائية لإضافة 16 فصل جديد وبتكلفة 7 مليون و 300 ألف جنيه، أعمال توسعة لمدرسة الغنيمية للتعليم الأساسى لإضافة 23 فصل وبتكلفة 5 مليون و 200 ألف جنيه، إنشاء جديد لمدرسة المشاعلة الثانوية الصناعية لإضافة 15 فصل دراسى وبتكلفة 18 مليون و 400 ألف جنيه، إنشاء جديد لمدرسة أبو جويفل للتعليم الأساسى لإضافة 11 فصل جديد وبتكلفة 7 مليون جنيه.

أضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه تم الإنتهاء من أعمال إنشاء جديد لمدرسة محمد الأعصر للتعليم الأساسى لإضافة 22 فصل جديد وبتكلفة 9 مليون جنيه.