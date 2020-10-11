إنشاء وتطوير 7 مدارس بأبو كبير الشرقية بتكلفة 55 مليون و 800 ألف جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع القطاعات وخاصة قطاع التعليم وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديده وتطوير وتوسعه مدارس قائمة بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب حرصاً على مستقبلهم.
أوضح المحافظ أنه جارى الإنتهاء من أعمال إنشاء وتوسعة 7 مدارس بنطاق مركز ومدينة أبو كبير بتكلفة 55 مليون و 800 ألف جنيه لتوفير 105 فصل دراسى بهدف القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول، مشيداً بالجهد المبذول والتنسيق الدائم بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطوير منظومة التعليم وتوفير الجو المناسب لابنائنا الطلاب بجميع المراحل التعليمية.
ومن جانبة صرح المهندس أحمد مرسى مدير هيئة الابنية التعليمية بالشرقية أنه جارى الإنتهاء من إنشاء وتطوير وتوسعة 7 مدارس بمركز ومدينة أبو كبير لتوفير 105 فصل دراسى بتكلفة مالية بلغت 55 مليون و 800 ألف جنيه.
شملت إنشاء جديد لمدرسة حمد موسى الابتدائية الجديدة لإضافة 16 فصل دراسى وبتكلفة 6 مليون و 800 ألف جنيه، إنشاء جديد لمدرسة السيد أحمد صالح للتعليم الأساسى لإضافة 11 فصل جديد وبتكلفة 6 مليون و 200 ألف جنيه.
أعمال توسعة وتعلية لمدرسة عزبة الطوخى للتعليم الأساسى لإضافة 13 فصل وبتكلفة 4 مليون و 900 ألف جنيه، إنشاء جديد لمدرسة محمد عبده الابتدائية لإضافة 16 فصل جديد وبتكلفة 7 مليون و 300 ألف جنيه، أعمال توسعة لمدرسة الغنيمية للتعليم الأساسى لإضافة 23 فصل وبتكلفة 5 مليون و 200 ألف جنيه، إنشاء جديد لمدرسة المشاعلة الثانوية الصناعية لإضافة 15 فصل دراسى وبتكلفة 18 مليون و 400 ألف جنيه، إنشاء جديد لمدرسة أبو جويفل للتعليم الأساسى لإضافة 11 فصل جديد وبتكلفة 7 مليون جنيه.
أضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه تم الإنتهاء من أعمال إنشاء جديد لمدرسة محمد الأعصر للتعليم الأساسى لإضافة 22 فصل جديد وبتكلفة 9 مليون جنيه.
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