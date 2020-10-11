اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص من بينهم سيدتين فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج

الأحد، 11 أكتوبر 2020 03:22 م
إصابة 3 أشخاص من بينهم سيدتين فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج مشاجرة - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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تمكن ضباط قسم أول سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة القسم بين طرفين، بسبب خلافات الجوار نتج عن المشاجرة إصابة سيدتين بجرح قطعى بفروة الرأس، وإصابة عامل باشتباه نزيف بالمخ، تم نقل المصابين للمستشفى الجامعى للعلاج.
كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بوجود مشاجرة بدائرة قسم أول سوهاج ووجود مصابين.
وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد إسلام عجاج رئيس وحدة مباحث قسم أول سوهاج، بوقوع مشاجرة ومصابين دائرة القسم.
انتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول " فايزة ا ح ا" 32 سنة ربة منزل مصابه " جرح قطعى بفروة الرأس " زوجها " ناصر م ح ا " 51 سنة موظف.
وبين طرف ثان " إسلام ج ع ا " 23 سنة عامل مصابًا "اشتباه نزيف بالمخ" وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى، و"سامية ج ع ا " 20 سنة ربة منزل مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم" والطرفان يقيمان بذات الناحية.
تم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلًا منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة، تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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