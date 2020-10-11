إحالة 4 متهمين لمحكمة الجنح كونوا عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه فى المرج

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة المرج، اليوم الأحد، إحالة أفراد تشكيل عصابي لمحكمة الجنح لمحاكمتهم بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه.

وكشفت تحريات المباحث عن أن كلا من "ع.س" مسجل خطر، و"ا .ح" سائق ، و"و.ص" عاطل، و"ج.م" عاطل، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه.

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من مواطنين بسرقتهم أثناء سيرهم في الطريق، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين، وضبطهم بحوزتهم 1600 جنيه و3 هواتف محمول، وسلاح أبيض مطواه، وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة، وتحرر لهم المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على الحبس سنتين لمرتكب السرقة غير المفرنة بظرف من الظروف المشددة، والحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي تتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.