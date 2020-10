أمريكية تهاجم شخصا من أصحاب البشرة السمراء.. والمغردون "مريضة عقلية"

انتشر خلال الساعات الأخيرة الماضية، مقطع فيديو عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، لسيدة أمريكية وهى ترتدى ملابس باللون الأسود وتقوم بمهاجمة شخص من أصحاب البشرة السمراء فى شوارع الولايات المتحدة الأمريكية.

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو الذى ظهر فيه الشاب من أصحاب البشرة السمراء وهو يقوم بمضايقة السيدة التى يتراوح عمرها فى أوائل الثلاثينيات، ما أثار غضبها وإجبارها على قذفه بالكلب الخاص بها، وهو ما أثار استياء الكثيرين على الواقعة.

Idk what’s goin on but I got a new dog pic.twitter.com/noLZKNYO6d