أمريكية تهاجم شخصا من أصحاب البشرة السمراء.. والمغردون "مريضة عقلية"

كتب آسر أحمد

انتشر خلال الساعات الأخيرة الماضية، مقطع فيديو عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، لسيدة أمريكية وهى ترتدى ملابس باللون الأسود وتقوم بمهاجمة شخص من أصحاب البشرة السمراء فى شوارع الولايات المتحدة الأمريكية.

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو الذى ظهر فيه الشاب من أصحاب البشرة السمراء وهو يقوم بمضايقة السيدة التى يتراوح عمرها فى أوائل الثلاثينيات، ما أثار غضبها وإجبارها على قذفه بالكلب الخاص بها، وهو ما أثار استياء الكثيرين على الواقعة.

Idk what’s goin on but I got a new dog pic.twitter.com/noLZKNYO6d — glogloglo (@Mulaflare) October 10, 2020

وحظى مقطع الفيديو الذى بلغ عدد مشاهداته حوالى 17 مليون خلال ساعات قليلة، على الكثير من التعليقات التى هاجمت الشخص الذى يقوم بالتصوير لقيامه بمضايقة السيدة التى يبدو عليها بعض الاضطرابات العقلية والنفسية مما اضطرها إلى مهاجمته وتوجيه السباب ليه وقذفه بكلبها، وسط ضحكاته فى الفيديو مما يشير إلى وجود خلفية من الاشتباك لم تظهر أمام الكاميرات.









ومن ضمن التعليقات التى وجهت للشخص الذى قام بالتقاط الفيديو "توقف عن تصوير المرضى من أجل المشاهدات، هذه المرأة فى كلتا الحالتين تعانى من أمراض عقلية".

وعلى جانب آخر دشن بعض المغردون حساب للكلب الذى تعرض للاعتداء لجمع تبرعات من أجل إنقاذه بعد ظهوره فى الفيديو، حيث جمع الحساب حوالى 3600 دولار حتى الأن.