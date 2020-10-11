أخبار المحافظات اليوم.. فريق البرنامج الرئاسى يتابع استعدادات المدارس

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الأحد، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:
نائب محافظ القليوبية وفريق البرنامج الرئاسى يتابعون استعدادات المدارس
وجه الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، وفريق البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، الشكر لطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، لجهوده وفريق العمل بمديرية التعليم استعدادا للعام الدراسى الجديد.
جامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية لمشرفى المدن الجامعية لمواجهة كورونا
أشاد الدكتور شحاتة غريب بدور لجنة متابعة الإجراءات الاحترازية بالمدن الجامعية الذى تم تشكيلها من أجل التعريف بالإجراءات الاحترازية ونشر ثقافة الوقاية والتعريف بأهم السلوكيات الصحيحة وتجنب الخاطئ منها وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد، مشدداً بضرورة تكثيف العمل ومراجعة تطبيق الخطة الاحترازية وضمان التزام الأفراد ببنود الإجراءات الوقائية والتى تتضمن منع التكدس الطلابى داخل غرف ووحدات المدن الجامعية والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى، وتوفير المطهرات وأدوات التعقيم، وتوفير المستلزمات الطبية فى العيادات الداخلية بالمدن الجامعية، عدم خروج الطلبة من الغرفة بدون ارتداء الكمامة.
جامعة أسيوط تهيب بالطلاب المغتربين الالتزام بالإجراءات الاحترازية
ولفت إلى أن ذلك يسير بشكل متوازى مع الخطة الأخرى المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة والتى اعتمدتها إدارة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والمتضمنة تعقيم وتطهير المبانى وتقليص عدد الطلاب فى كل غرفة، يأتى ذلك انطلاقاً من حرص إدارة الجامعة وسعيها الدؤوب إلى توفير بيئة اجتماعية وعلمية ملائمة لكافة الطلاب المغتربين فى مختلف الكليات.
ظهور بقعة زيتية فى النيل بمدينة إدفو شمال أسوان
وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان في بيان صحفى، إنه نظرا لمرور بقعة زيتية بنهر النيل بالقرب من مدينة إدفو، تم على الفور إيقاف تشغيل مرشحات مياه الشرب لحين القضاء عليها، مع تكليف الفرق الفنية التابعة للشركة بالتنسيق مع أجهزة البيئة والرى والمسطحات المائية، للقضاء على بقعة الزيت والعمل على إزالتها من نهر النيل. وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أن قطع المياه عن المناطق والمواقع السكنية المختلفة سيتم بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إزالة بقعة الزيت، وذلك حرصا على سلامة المواطنين.
من ناحية أخرى، كانت قد قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بالبدء في تدعيم محطة صرف صحي الشدياب بجبل تقوق بمدينة أسوان بطلمبة غاطسة جديدة وجاري أعمال التركيب للغاطس فى إطار الجهود المبذولة من إدارة الصرف الصحى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان والتى تشمل رفع كفاءة وأداء المحطات والروافع لمواجهة الزيادة فى كميات الصرف الصحى على مستوى مدينة أسوان نتيجة للزيادة السكانية والتوسع العمرانى.
تسليم 15 ماكينات خياطة بمشروع تطوير قرى أبو الريش بأسوان
وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على حرص المحافظة وسعيها المتواصل لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون لمختلف المبادرات والمساهمات الفعالة من قبل كيانات المجتمع المدنى والمؤسسات الخيرية من أجل دعم الشباب وتوفير حياة كريمة للمواطن البسيط وخاصة فى القرى والمناطق البعيدة والنائية.
مطروح تشارك فى معرض تراثنا بمشغولات سيويه
محافظ المنوفية يعد أهالى تلا ببدء نقل مقلب القمامة نهاية أكتوبر
جاء ذلك خلال لقائه بعدد من المواطنين حيث تلاحظ أثناء مروره تكدس المواطنين أمام مكتب التأمينات وحرص محافظ المنوفية على سماع شكواهم ووعد بالتنسيق مع المختصين للتيسير عليهم وعدم التكدس لاحقا وقرر مقابلة بعض المواطنين وبحث شكواهم غدا بمكتبه بالديوان العام من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا لإنهاء مشاكلهم يأتى هذا فى إطار حرصه الدائم على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين فى كافة ربوع المحافظة.
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