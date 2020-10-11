أخبار المحافظات اليوم.. فريق البرنامج الرئاسى يتابع استعدادات المدارس

فريق المحافظات

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الأحد، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

نائب محافظ القليوبية وفريق البرنامج الرئاسى يتابعون استعدادات المدارس

وجه الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، وفريق البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، الشكر لطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، لجهوده وفريق العمل بمديرية التعليم استعدادا للعام الدراسى الجديد.





أشاد "حماد"، بالإجراءات المتبعة وقائيا واحترازيا وما تتبعه أجهزة مديرية التعليم من إجراءات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لتوفير كافة سبل الوقاية والحماية للطلاب والمعلمين والعاملين بالقطاع التعليمى من فيروس كورونا وأعمال التطهير والتعقيم التى تتم بالمنشأت التعليمية ومدارس المحافظة.





أكد نائب محافظ القليوبية، خلال لقائه بوكيل وزارة التربية والتعليم لمتابعة الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وجولته بديوان المديرية، برفقه عددا من القيادات بالديوان من بينهم المهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفنى، ومحمد خميس مدير الشئون المالية والإدارية، على التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة بالمحافظة لتوفير الأجواء الملائمة للعام الدراسى الجديد وتطهير المدارس وتعقيمها وكذلك إزالة أية تراكمات أو مخلفات بمحيطها.

جامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية لمشرفى المدن الجامعية لمواجهة كورونا





عقد قطاع شئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة برنامجاً تدريبياً فى مجال كيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من مرض كورونا المستجد وذلك بحضور الدكتور عاطف القرن أستاذ الأمراض الصدرية ومشرف عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة منى المهدى أستاذ بكلية الصيدلة، و عرفة أبو العلا مدير عام المدن الجامعية، والدكتور محمد بدر مدير قطاع المدينة الجامعية طلاب و أمانى أبو صغير مديرة قطاع المدينة الجامعية طلبة ورؤساء الوحدات السكنية بالمدن الجامعية.

أشاد الدكتور شحاتة غريب بدور لجنة متابعة الإجراءات الاحترازية بالمدن الجامعية الذى تم تشكيلها من أجل التعريف بالإجراءات الاحترازية ونشر ثقافة الوقاية والتعريف بأهم السلوكيات الصحيحة وتجنب الخاطئ منها وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد، مشدداً بضرورة تكثيف العمل ومراجعة تطبيق الخطة الاحترازية وضمان التزام الأفراد ببنود الإجراءات الوقائية والتى تتضمن منع التكدس الطلابى داخل غرف ووحدات المدن الجامعية والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى، وتوفير المطهرات وأدوات التعقيم، وتوفير المستلزمات الطبية فى العيادات الداخلية بالمدن الجامعية، عدم خروج الطلبة من الغرفة بدون ارتداء الكمامة.

جامعة أسيوط تهيب بالطلاب المغتربين الالتزام بالإجراءات الاحترازية





أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على متابعته بشكل مستمر لخطة الجامعة الجارية والمتعلقة بعملية تسكين الطلاب القدامى والجدد بالمدن الجامعية خلال العام الدراسى الجامعى الجديد 2020/2021، والمتضمنة عدداً من التجهيزات وعمليات الإحلال والتجديد ببعض الوحدات السكنية لتكون ملائمة للطلاب لمزاولة نشاطهم العلمى والدراسي.

ولفت إلى أن ذلك يسير بشكل متوازى مع الخطة الأخرى المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة والتى اعتمدتها إدارة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والمتضمنة تعقيم وتطهير المبانى وتقليص عدد الطلاب فى كل غرفة، يأتى ذلك انطلاقاً من حرص إدارة الجامعة وسعيها الدؤوب إلى توفير بيئة اجتماعية وعلمية ملائمة لكافة الطلاب المغتربين فى مختلف الكليات.

ظهور بقعة زيتية فى النيل بمدينة إدفو شمال أسوان





قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، وقف وإغلاق مرشحات مياه الشرب بمدينة إدفو شمال المحافظة منذ قليل، وذلك عقب العثور على بقعة زيتية بشكل مفاجئ لم يعرف مصدرها.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان في بيان صحفى، إنه نظرا لمرور بقعة زيتية بنهر النيل بالقرب من مدينة إدفو، تم على الفور إيقاف تشغيل مرشحات مياه الشرب لحين القضاء عليها، مع تكليف الفرق الفنية التابعة للشركة بالتنسيق مع أجهزة البيئة والرى والمسطحات المائية، للقضاء على بقعة الزيت والعمل على إزالتها من نهر النيل. وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أن قطع المياه عن المناطق والمواقع السكنية المختلفة سيتم بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إزالة بقعة الزيت، وذلك حرصا على سلامة المواطنين.

من ناحية أخرى، كانت قد قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بالبدء في تدعيم محطة صرف صحي الشدياب بجبل تقوق بمدينة أسوان بطلمبة غاطسة جديدة وجاري أعمال التركيب للغاطس فى إطار الجهود المبذولة من إدارة الصرف الصحى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان والتى تشمل رفع كفاءة وأداء المحطات والروافع لمواجهة الزيادة فى كميات الصرف الصحى على مستوى مدينة أسوان نتيجة للزيادة السكانية والتوسع العمرانى.

تسليم 15 ماكينات خياطة بمشروع تطوير قرى أبو الريش‎ بأسوان





سلم اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان 15 ماكينة خياطة كمرحلة أولى من برنامج تدريب وتأهيل الفتيات والسيدات ضمن المشروع الشامل لتطوير قرى أبو الريش بحرى تحت شعار "حرفتك مستقبلك" برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على حرص المحافظة وسعيها المتواصل لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون لمختلف المبادرات والمساهمات الفعالة من قبل كيانات المجتمع المدنى والمؤسسات الخيرية من أجل دعم الشباب وتوفير حياة كريمة للمواطن البسيط وخاصة فى القرى والمناطق البعيدة والنائية.

مطروح تشارك فى معرض تراثنا بمشغولات سيويه





تشارك محافظة مطروح بمعرض تراثنا الذى يقيمه جهاز تنمية المشروعات تحت رعاية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الفترة من 10 أكتوبر إلى 15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.





أوضح المهندس حسام صالح مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمطروح إلى أن المعرض به جناح للمحافظة يشارك به عارضين من مطروح بالمشغولات السيوية والمطروحية التى تبرز الطبيعة الصناعات التراثية بالمحافظة خاصة واحة سيوة. وأشار إلى أن المعرض الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يشارك به كل محافظات الجمهورية مفتوح مجانا من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء طوال فترة المعرض.

محافظ المنوفية يعد أهالى تلا ببدء نقل مقلب القمامة نهاية أكتوبر





قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أنه يعمل جاهدا على بدء أعمال نقل مقلب القمامة بمدينة تلا نهاية شهر أكتوبر وذلك فى ضوء التنسيق الذى سيتم مع وزارة التنمية المحلية فى هذا الشأن ضمن خطة المحافظة لإعادة تطوير منظومة المخلفات الصلبة، وشدد على رئيس المدينة بضرورة لقاء المواطنين وبحث شكواهم قائلا "انزل للمواطنين.. وشوف مشاكلهم".

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من المواطنين حيث تلاحظ أثناء مروره تكدس المواطنين أمام مكتب التأمينات وحرص محافظ المنوفية على سماع شكواهم ووعد بالتنسيق مع المختصين للتيسير عليهم وعدم التكدس لاحقا وقرر مقابلة بعض المواطنين وبحث شكواهم غدا بمكتبه بالديوان العام من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا لإنهاء مشاكلهم يأتى هذا فى إطار حرصه الدائم على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين فى كافة ربوع المحافظة.