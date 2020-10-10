CNN تعلن إلقاء ترامب خطابا اليوم أمام ألفى شخص من شرفة البيت الأبيض

كتبت ـ ريم عبد الحميد

دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الآلاف لسماعه من شرفة البيت الأبيض اليوم السبت، بعد ساعات من إعلان تعافيه من كورونا واستعداده التبرع ببلازما دمه لعلاج المرضى.

وقالت شبكة "سى إن إن" إن ترامب سيخرج من عزلته التى فرضتها عليه إصابته بكوفيد 19، حيث سيلقى خطابا من شرفة البيت الأبيض، وفقا لمسئول فى البيت الأبيض، مما سيعطى للرأى العام أول لمحة مستقلة منذ أيام للرئيس الذى يتعافى من كورونا.

وقال مصدر مطلع على الخطة، إن الحضور يجب أن يرتدوا كمامات، وسيخضعون لفحص حرارى. كما من المقرر أيضا أن يجرى الرئيس فعالية انتخابية فى فلوريدا مساء الاثنين، وستقام فى بمطار فى سانفورد خارج أورلاندو.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض مساء الاثنين الماضى، لم يشاهد الرئيس ترامب علانية، لكنها أجرى عدد من المقابلات التليفزيونية المطولة عبر الهاتف، قال فيها إنه مستعد لإنهاء عزلته بسبب كوفيد والعودة إلى مسار الحملة الانتخابية بالرغم من عدم وجود وضوح كبير بشأن حالتها لصحية وعدم وجود رأى مستقل عن حالته الجسدية وتحذيرات من خبراء الصحة بأنه قد لا يزال يحمل الفيروس.