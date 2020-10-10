اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أكتوبر 2020 10:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

CNN تتهم جوائز نوبل بعدم التنوع والعنصرية فى اختيار الفائزين

السبت، 10 أكتوبر 2020 09:13 ص
CNN تتهم جوائز نوبل بعدم التنوع والعنصرية فى اختيار الفائزين لويز جليك الحائزة على جائزة نوبل فى الأدب
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت شبكة "سى إن إن" الأمريكية انتقادا للقائمين على جائزة نوبل قائلة إنه على الرغم من حصول أربع نساء على الجائزة هذا العام فى مجالات عدة، إلا أن الجائزة المرموقة، التى يمنحها البنك المركزى السويدى تكريما لألفريد نوبل، لا تزال لديها مشكلة فى التنوع.

وأوضحت الشبكة أنه من بين 931 شخصا و28 منظمة حصلوا على جائزة نوبل منذ بدايتها، كان 16 فقط من السود، ولم يكن هناك أى فائزين من السود فى عام 2020، وفاز 12 شخصا من السود فقط بالجائزة، ثلاثة فى الآداب وواحدا فى الاقتصاد، ولم يحصل أى من السود على جوائز نوبل فى العلوم على الإطلاق.

ويوم الاثنين الماضى، منحت جائزة نوبل فى الطب لكل من هارفى ألتر ومايكل هافتون وتشارلز راس لاكتشاب فيروس سى، الذى أدى إلى تطوير الاختبارات والعلاجات، بينما ذهبت جائزة الفيزياء إلى روجر برون ورينهارد جينزل وأندريا جيز لاكتشافاتهم بشأن الثقوب السوداء، وأصبحت جيز رابع امرأة فقط تفوق بنوبل للفيزياء.

وأصبحت إيمونيل تشاربنتير وجينفر أدودنا يوم الأربعاء أول سيدتين من العلماء يحصلان معا على جائزة نوبل فى الكيمياء دون مشاركة أحد الذكور لهم، وكانت المرة السادسة والسابعة على التوالى التى تفوز فيها امرأة بالجائزة فى هذه الفئة.

وتقول "سى إن إن" إنه على الرغم من أن عدد العالمات الفائزات يتحسن ببطء إلا أن مشكلة التنوع أسوا فيما يتعلق بالعرق.

وقال مارك زيمر، أستاذ الكيمياء فى كلية كونكيتكت لـ"سى إن إن" إن المشكلة تبدأ من المراحل الأولى من التعليم الإعدادى والجامعة، وأضاف أنه يعتقد أن المشكلة المتعلقة بغياب التنوع العرقى ليست مشكلة جوائز نوبل، ولكنها مشكلة منهجية مجتمعية.

ورأى أن غياب التنوع فى العلوم يمكن أن يؤدى إلى افتقار معلومات عن ديموجرافيات معينة، موضحا أنه من أجل وجود علم جيد حقيقى هناك حاجة لإنتاج الجميع وليس فقط 30 أو 40% من الشعب.


نوبل

النساء وجوائز نوبل

السود وجوائز نوبل

نوبل 2020

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إبراهيم عبد المجيد: جائزة نوبل للأدب مسيسة والغرب يركز على الأوضاع السياسية فقط

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 09:47 م

"الأغذية العالمى" يحصد جائزة نوبل للسلام.. البرنامج قدم مساعدات لـ88 دولة حول العالم.. مصر ترأست مجلسه التنفيذى المكون من 36 دولة حتى أبريل 2020.. وأبرزها إنجازاتها تدعيم خطط البرامج الاستراتيجية بالدول أفريقيا

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 07:29 م

غادة والى تهنىء العاملين بالأغذية العالمى بعد الفوز بجائزة نوبل للسلام

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 05:49 م

تعرف على مدير برنامج "الأغذية العالمى" الحاصل على نوبل للسلام 2020

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 05:35 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة