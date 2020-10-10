9.2 مليار دولار خسائر السياحة والثقافة والرياضة فى كوريا الجنوبية بسبب كورونا

أظهرت بيانات حكومية فى كوريا الجنوبية، أن الخسائر الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في قطاعات الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية في الشهور التسعة الأولى من العام تقدر بنحو 10.7 تريليون وون (9.2 مليار دولار أمريكي).
ويقيس هذا الرقم الخسائر الناجمة عن الانخفاض الكبير في عدد السياح، وإلغاء الفعاليات الرياضية والثقافية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، وقد تم تضمينه في البيانات التي قدمتها وزارة الثقافة ضمن إجراءات المراجعة البرلمانية السنوية.
وتبين أن قطاع السياحة هو الأكثر تضررًا، حيث انخفض عدد السياح الأجانب بنسبة 81.9% على أساس سنوي إلى 2.3 مليون سائح في الفترة من 1 يناير إلى 27 سبتمبر.
وتشير التقديرات إلى أن المبيعات في قطاع السفر قد تراجعت بنحو 5 تريليون وون مقارنة بالعام السابق، بينما سجلت الفنادق خسائر بلغت 1.8 تريليون وون في الفترة من 3 فبراير إلى 13 سبتمبر.
كما سجلت الشركات التي تُدير منشآت ترفيهية أو تنظم مؤتمرات دولية خسائر تجاوزت تريليون وون، بينما قُدِّرَت خسائر الكازينوهات بـ879 مليار وون، وفقًا للبيانات.
كما تقدر خسائر الصناعات الثقافية والفنية بـ504.9 مليار وون، حيث أُلغيت العروض والمعارض، وأغلقت المتاحف والمعارض وسط إجراءات التباعد الاجتماعيّ.
كما سجلت صناعة السينما خسارة بلغت 994.8 مليار وون، حيث انخفض عدد رواد السينما في الأرباع الثلاثة الأولى من العام بنسبة 78.7%.
وفي الرياضة، شهد قطاع البيسبول أكبر خسارة، حيث بلغت خسائرها 106.2 مليار وون، تليها كرة القدم والغولف، وقد تكبدتا خسائر بلغت 59.1 مليار وون و17.1 مليار وون على التوالي.
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