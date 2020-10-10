9.2 مليار دولار خسائر السياحة والثقافة والرياضة فى كوريا الجنوبية بسبب كورونا

ويقيس هذا الرقم الخسائر الناجمة عن الانخفاض الكبير في عدد السياح، وإلغاء الفعاليات الرياضية والثقافية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، وقد تم تضمينه في البيانات التي قدمتها وزارة الثقافة ضمن إجراءات المراجعة البرلمانية السنوية.