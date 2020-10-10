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69 عالمًا يشاركون فى "آفاق جديدة فى الصيدلة والرعاية الصحية" بجامعة طنطا

السبت، 10 أكتوبر 2020 04:30 ص
69 عالمًا يشاركون فى "آفاق جديدة فى الصيدلة والرعاية الصحية" بجامعة طنطا جامعة طنطا - أرشيفية
الغربية فريق المحافظات

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تنطلق اليوم السبت، أعمال المؤتمر الافتراضى الدولى الذى تنظمه كلية الصيدلة جامعة طنطا، تحت عنوان "آفاق جديدة فى الصيدلة والرعاية الصحية"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب.

وأوضحت الدكتوره نهلة العشماوي، عميد الكلية، أن أعمال المؤتمر الذى يستمر على مدار يومين يشارك فيه أكثر من 69 عالمًا من داخل مصر وخارجها بهدف تبادل الخبرات، والتعرف على الاتجاهات الحديثة فى مجال الصيدلة والرعاية الصحية على الصعيدين العربى والدولي.

وأضافت نهلة العشماوى، أن المؤتمر يتناول العديد من المحاور البحثية ذات الأهمية القصوى فى الوقت الراهن ، منها الكيمياء الحاسوبية وتصميم الأدوية، الأنظمة الغذائية لتوصيل الدواء، التغذية العلاجية، العلاج التكميلى باستخدام النواتج الطبيعية، المقاومة للمضادات الحيوية ومكافحة العدوي، استخدام العلاج المناعى فى حالات السرطان، زراعة الأنسجة وبيولوجيا الخلايا الجذعية، التصنيع الدوائى.


أخبار مصرية

محافظه الغربيه

جامعه طنطا

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زراعة الأنسجة

بيولوجيا الخلايا الجذعية

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